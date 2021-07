Sale a la luz la razón por la que Kate Middleton hizo llorar a Meghan en su boda

(AGENCIAS) 07 de julio de 2021.- Dada la imagen amable y sonriente que siempre ha tenido Kate Middleton, para muchos resulta difícil creer la versión que contó Meghan Markle durante la entrevista con Oprah en marzo pasado. Cuando la conductora le preguntó: ¿Hubo alguna situación que hiciera llorar a Kate?”, haciendo referencia a un rumor que aseguraba que Meghan había hecho llorar a la duquesa de Cambridge, ella no dudó en responder: “No, no. Ocurrió lo contrario”.

Meghan explicó entonces: “Unos días antes de la boda, ella estaba disgustada por algo relacionado con los vestidos de las niñas y eso me hizo llorar, hirió mis sentimientos. Pensé que, teniendo en cuenta el contexto de todo lo que estaba ocurriendo esos días, y sabiendo lo que estaba pasando con mi padre, no tenía sentido no apoyarme como lo estaba haciendo todo el mundo […] Me envió flores y una nota disculpándose. Hizo lo que yo misma hubiera hecho si supiera que he hecho daño a alguien, asumir la responsabilidad”.

Es ahora, cuatro meses después de esa declaración, en una de las columnas de la revista Vanity Fair France se ha ahondado un poco más en esta pequeña disputa entre las duquesas.

Al parecer la gran pelea de los vestidos de las pequeñas damas de honor se debió al uso de las medias, un tema de protocolo real más que nada. “Hacía calor, pero Kate quería seguir el protocolo y hacer que las niñas usaran medias (incluida Charlotte), Meghan se opuso, se pelearon… las lágrimas corrieron por ambos lados antes de volver al orden”, se lee en la publicación.

Esta última frase escrita en la columna podría indicar que posiblemente ninguna hizo llorar a la otra, sino que ambas estaban en un momento estresante que las sobrepasó a pesar de tratarse de un tema poco relevante.

Hace poco una fuente dijo a US Weekly que la esposa del príncipe William quiere mejorar la relación con Meghan: “Kate se ha acercado mucho más a Meghan desde que nació (Lilibet), le envía (notas y) obsequios y trata de entablar una relación”.

No olvidemos que durante un evento público, Kate dijo tras el nacimiento de Lilibet Diana: “No la conocemos todavía. Espero que sea pronto”.

