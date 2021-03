Royal vs royal: El regaño de Alberto de Mónaco a Meghan por polémica entrevista

(AGENCIAS) 26 de Marzo de 2021.- Mucho se ha hablado de la entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey en los círculos del mundo del entretenimiento: varios amigos y antiguos compañeros de la exactriz se pronunciaron al respecto en las redes sociales o por medio de comunicados para aplaudir su valentía por denunciar el trato racista del que se había sentido víctima, pero como era de esperar, el resto de familias reales europeas prefirieron no inmiscuirse en un asunto tan delicado.

El príncipe Alberto de Mónaco ha sido uno de los pocos en atreverse a pronunciarse al respecto. En un primer momento, se mostró bastante discreto reconociendo que resulta muy difícil ponerse en el lugar de otra persona y que se hace una idea de la presión a la que el matrimonio debe estar sometido.

Sin embargo, según ha ido avanzando en sus declaraciones, ha adoptado un tono más duro para criticar su decisión de airear en televisión de su «falta de satisfacción» con el trato que recibieron por parte de la prensa británica y también en el marco de la monarquía porque, en su opinión, se trata de una «conversación» que debería de tratarse en la «intimidad de la familia».

«Realmente no tendría que exponerse en la esfera pública de esta manera. Me molestó un poco», dijo en declaraciones a BBC News. «Puedo ver por qué lo han hecho en cierto modo, pero creo que no era el foro apropiado para mantener este tipo de discusiones».

Por otra parte, los duques de Sussex han tenido que admitir finalmente que las declaraciones que hizo Meghan Markle en su polémica entrevista a Oprah Winfrey, concretamente las referidas a esa ‘boda íntima’ que protagonizaron en los jardines del palacio de Kensington para convertirse en marido y mujer tres días antes del enlace oficial en el castillo de Windsor, no se ajustan por completo a la realidad.

Según la antigua actriz, el «espectáculo» que se retransmitió por televisión el 19 de mayo de 2018 y que congregó a millones de espectadores delante de sus pantallas estaba específicamente diseñado «para el mundo», mientras que el verdadero deseo de la pareja pasaba por declararse amor eterno en privado y con la mera presencia del arzobispo de Canterbury para que certificara la unión.

