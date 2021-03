Rosario Robles retira propuesta de declararse culpable por Estafa Maestra; irá a juicio

Ciudad de México a 09 de Marzo de 2021.- La extitular de Sedesol y Sedatu Rosario Robles Berlanga decidió retirar la propuesta que había hecho a la Fiscalía General de la República (FGR) de declararse culpable de las omisiones en la firma de convenios que dieron paso a La Estafa Maestra, a cambio de que se le impusiera una pena reducida.

Esto ante imposibilidad de llegar a un acuerdo con los fiscales sobre los mas de 5 mil millones de pesos que le exigen como reparación del daño.

A través de un oficio que será enviado esta mañana a la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR, la defensa notificará formalmente la decisión de la exfuncionaria de abstenerse de negociar una salida alterna. Con ello se despeja el camino para que el proceso avance a la presentación de pruebas, y a un eventual juicio.

Los abogados de Robles habían hecho la semana pasada un último intento por negociar un acuerdo con la Fiscalía con una propuesta formal que incluía aceptar una sentencia condenatoria de seis años de prisión, y renunciar a su derecho de ir a juicio para tratar de probar su inocencia.

Aunque dicha pena era sustancialmente menor a la máxima de 21 años de prisión que la FGR planteó en la acusación enviada por escrito el año pasado, los fiscales están en posición de negociar a partir de esa base. Sin embargo, de acuerdo con fuentes ligadas al proceso, el obstáculo insalvable es el pago de la reparación del daño.

Y es que, según los fiscales, aun cuando a la exfuncionaria no se le acusa de haber robado o aprovechado el dinero, sí es responsable de no haber actuado para frenar convenio que dieron pie al desvío de cinco mil millones de pesos y, por lo tanto, debe reponerlos. La defensa advierte que esto es ilegal e imposible de cumplir dado que Robles no cuenta con esos recursos.

Buscará criterio de oportunidad por otros delitos

Sergio Arturo Ramírez, abogado de Robles, confirmó en conferencia que la exsecretaria no se declarará culpable pero que si buscará un criterio de oportunidad para el caso por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El abogado explicó que Robles buscará un “híbrido jurídico que será llevado entre lo que es el criterio de oportunidad y el testigo colaborador para que pueda surtirle efectos en ambas instancias penales”.

Confirmó que tendrán contacto la próxima semana con la SEIDO para que ella comience a aportar datos sobre la corrupción en el sexenio pasado. En particular hechos de corrupción que implican a Luis Videgaray.

El juez responsable del caso, Ganther Villar Ceballos, programó para el próximo 26 de abril la audiencia intermedia en la que ambas partes deberán presentar las pruebas con las que pretenden ir a juicio.

La defensa de la exfuncionaria cuenta con una suspensión concedida por un juez de amparo que impide, al menos de momento, que se pueda fijar una fecha para el arranque del juicio. Para que el caso avance tendrá que resolverse el juicio de amparo en el que los abogados sostienen que el proceso por omisiones debe desecharse.

Cabe señalar que además de este proceso, Robles tiene pendiente la ejecución de una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, relacionados también con La Estafa Maestra.

Por ese caso en específico la defensa también ha tratado de negociar con la FGR un criterio de oportunidad con la finalidad de que dicha orden sea cancelada. La exfuncionaria ha ofrecido convertirse en testigo colaboradora sin que, hasta ahora, se haya conseguido un acuerdo.

