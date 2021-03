Rosario Robles reclama que AMLO interfiere en su caso; defensa rechaza pagar la reparación del daño

Ciudad de México a 06 de Marzo de 2021.- Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), lamentó este viernes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, interfiera en el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por el caso de la Estafa Maestra.

La exfuncionaria afirmó que el mandatario está “mal informado”, ya que el delito que se le imputa es el de omisión y no el de corrupción. Además, la defensa indicó que no pagará por la reparación de daño, como sugirió López Obrador, debido a la naturaleza de la acusación que enfrenta. En el acuerdo con la FGR, los abogados de Robles ofrecerán colaborar con información sobre el desvío de recursos.

Al ser cuestionado en su conferencia matutina sobre el acuerdo que Robles habría planteado, donde se declararía culpable con una sentencia de 6 años de prisión y sin reparación de daño, el mandatario dijo que será la FGR quien tome la decisión.

Pero López Obrador también llamó a la FGR a “buscar la reparación de daño” en los casos donde las autoridades comprueben hechos de corrupción.

“No estoy acusada de un delito de corrupción, sino de omisión, lo que no supone reparación del daño. Lamentable que se interfiera en asuntos de un órgano autónomo. La República sin equilibrio de poderes no lo es”, escribió la exsecretaria de Desarrollo Social.

El abogado de Robles detalló, en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula,que “no va a haber un ofrecimiento de reparación de daño” porque el delito es formal, y no material.

También aseguró que ha estado en constante comunicación con la FGR para “enseñar cuál es la información que se tiene” a fin de que la exfuncionaria obtenga el beneficio de testigo colaborador.

“Para lo que hay de informacion, yo espero que esto va a ser un muy buen posicionamiento para poder hacer un planteamiento que permita que ella obtenga el beneficio de testigo colaborador, en una especie de figura híbrida con criterio de oportunidad”, aseveró.

El pasado 26 de febrero, Rosario Robles se negó a la reparación del presunto daño ocasionado por el desvío de recursos realizado durante su gestión.

La FGR le exigía a la que fuera funcionaria durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto una reparación por 5 mil millones de pesos, monto que se habría desviado a través de convenios con universidades públicas, y por el que se le acusa de omisión.

La defensa de Robles no aceptó la reparación por no contar con el recurso que se le exige. Argumentó que la acusación de quedárselo o robarlo no es directamente contra ella.

