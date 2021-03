Rosario Robles no se declarará culpable; inicia audiencia de desahogo de pruebas

Ciudad de México a 26 de Marzo de 2021.- Mendieta, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, afirmó este viernes que su clienta no se declarará culpable, previo a la audiencia intermedia en su contra por el presunto desvío de recursos desde la dependencia a su cargo.

En esta audiencia, tanto la defensa de Robles como la representación de la Fiscalía General de la República (FGR) desahogarán las pruebas para demostrar o desestimar los cargos contra la extitular de la Sedesol.

“No hay urgencia para terminarla, en virtud de que tenemos una suspensión, esa suspensión impide el auto de apertura a juicio oral”, señaló su abogado.

Rosario Robles fue vinculada al caso de la “Estafa Maestra” por el desvío de recursos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cuando estuvo a cargo de ellas.

Por lo anterior, Robles cuenta con una orden de aprehensión en su contra por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada. Actualmente se encuentra recluida en la Cárcel de Mujeres de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México.

El pasado 9 de marzo, la defensa de la exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto tenía planeado colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) para buscar un procedimiento abreviado en las acusaciones de omisión que enfrenta.

Robles afirmó ese mismo días que esperará “a que se imponga la justicia” y confirmó que retiró su petición de procedimiento abreviado, luego de que su defensa anunció que no negociaría con la FGR.

“Yo no puedo claudicar a pesar de que me aprisionan las murallas de la infamia. Por eso, en acuerdo con mis abogados, he decidido retirar mi petición de procedimiento abreviado y esperar que la justicia se imponga”, sostuvo Rosario Robles Berlanga, en carta publicada en su cuenta de Twitter.

