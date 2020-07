Ronaldo Cisneros es uno de los contagiados de COVID-19 en Chivas

Guadalajara a 23 de Julio de 2020.- Chivas tiene tres nuevos casos positivos de COVID-19, reportados este miércoles. Y uno de ellos es el delantero Ronaldo Cisneros, quien lo reveló esta noche, mediante un breve video difundido en las redes sociales del Club Deportivo Guadalajara. El futbolista aseguró no presentar síntomas y recomendó a los aficionados seguirse cuidando ante una situación que parece fuera de control.

“Qué tal chivahermanos, un gusto saludarlos. Les hablo aquí para informarles que soy uno de los contagiados por COVID-19. Quería invitarlos a que se sigan cuidando. Esta vez me tocó a mí, pero le puede tocar a cualquiera de ustedes. Gracias a Dios, afortunadamente soy asintomático. Todo muy bien, ahorita me siento perfectamente. Ya estoy en casa, aislado, cumpliendo las indicaciones que me dieron los médicos del club”, explicó.

“Es una situación que está fuera de nuestro control. Si no hay necesidad de salir de casa, es preferible que nos resguardemos y hay que cuidarnos entre todos. Les mando un fuerte abrazo y al equipo le deseo el mayor de los éxitos durante este tiempo que me toque estar fuera. Saben que tienen todo mi apoyo y espero verlos pronto ahí en la cancha. También hay muchos empujando desde abajo, tratando de ganarse un lugar y creo que el equipo va a estar bien. Vamos a salir a ganar y tienen todo mi apoyo”, añadió.

Enseguida, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de Chivas. “El club se ha portado bastante bien en ese tema, nos ha cuidado dentro y fuera de la cancha, con todas las medidas preventivas que se requieren. Muy agradecido con el club, primero que nada por eso y ahorita en este momento que me tocó a mi dar positivo. Agradecer el apoyo que he recibido no sólo de la directiva sino también de mis compañeros y espero que también de la afición”, concluyó Ronaldo Cisneros.

Así, el jugador rojiblanco reveló por voluntad propia el ser uno de los contagiados. El club ha respetado el deseo de los otros dos futbolistas involucrados de no hacer públicos sus nombres hasta ahora. Ronaldo Cisneros no estará disponible para el partido de este sábado, ante León, en el debut de Chivas dentro del Torneo Guardianes 2020. Lo mismo ocurrirá con el técnico Luis Fernando Tena, quien tampoco estará en la banca por la misma razón.

