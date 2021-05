Román Cepeda participa en el debate del IEC

Torreón, Coahuila a 16 de Mayo de 2021.- Este domingo, el candidato priista a la alcaldía de Torreón, Román Alberto Cepeda participó en el debate virtual organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), donde aseguró que su prioridad como Presidente Municipal será regresar el agua, la seguridad y el empleo a la ciudad.

El candidato ganó de manera contundente el debate virtual del IEC, con propuestas claras y proyectos reales, que fueron la clave de su triunfo, a diferencia de otros participantes que presentaron planes confusos y sin posibilidades de concretarse.

Román Alberto Cepeda dio a conocer su plan de Gobierno basado en cuatro ejes: Seguridad y Orden, Bienestar Para Todos, Competitividad y Fortaleza Económica, y un Gobierno Participativo e Incluyente.

«Soy un hombre de trabajo, conozco a Torreón y a su gente, mi vocación siempre ha estado en el servicio público. A lo largo de 20 años, me he desempeñado en diversos cargos en los distintos órdenes de Gobierno: en el Estado he sido Secretario de Fomento Agropecuario, Secretario del Trabajo y Coordinador del Subcomité de La Laguna para el control Covid-19; en el ámbito del Gobierno Federal, fui Delegado de la SAGARPA para La Laguna y he sido también Diputado Local», señaló.

Aseguró que es un hombre de resultados contundentes, “tengo la experiencia necesaria y tengo la fortaleza para corregir el rumbo de Torreón. En los últimos cuatro años detuvieron nuestro desarrollo; sé además de los retos de salud, muchas personas perdieron su empleo o tuvieron que cerrar sus negocios y ahora están pasando tiempos difíciles».

Como Alcalde trabajará en tres puntos fundamentales: seguridad, empleo y agua, dijo el candidato.

“Me comprometo a que no regresen las balaceras, a conservar la paz, a que vengan nuevas empresas para que tengamos mayores oportunidades de empleo, y a que siempre tengas agua las 24 horas del día. Sé cómo resolver la problemática porque tengo la experiencia necesaria, los otros candidatos no pueden decir lo mismo, Torreón no está para improvisaciones ni ocurrencias”.

Dijo que en su Gobierno habrá coordinación con el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, para sumar esfuerzos y concretar las obras que Torreón necesita.

“Amigas y amigos, para el reto que nos espera necesitamos de todos, vamos a avanzar juntos, sé que hay muchas quejas y demandas que han sido ignoradas, que sienten que no los escuchan, y tienen razón; sé que queremos lo mismo: un Gobierno Municipal que esté a la altura y que realmente se ponga a trabajar, por eso la solución es votar, vamos a votar este 6 de junio por la opción correcta, que mi equipo y yo, su amigo Román representamos, unamos el voto, a todas las personas que están inconformes con la actual Administración, decepcionadas de los otros partidos y de los otros candidatos, los invito a que no desperdicien su voto”.

Dijo que ser Alcalde no es un juego, es una gran responsabilidad y requiere un gran compromiso.

“Torreón no puede caer en manos de personas improvisadas, ineptas o mentirosas. Juntos podemos recuperar el rumbo de Torreón y hacer mucho más por esta gran ciudad”.

El candidato agregó que cree en un Torreón moderno y próspero, “donde tengamos igualdad de oportunidades, donde las mujeres puedan vivir tranquilas, donde tengamos paz y seguridad, un Torreón donde tengamos más empleos y mejor pagados, donde nunca falte el agua, donde las calles y los espacios públicos sean de primera. Unamos el voto: este 6 de junio vota Román, vota PRI”.

