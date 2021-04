Román Alberto Cepeda se compromete a revisar el costo del predial y las tarifas de agua potable

Torreón, Coahuila a 19 de Abril de 2021.- Este lunes el candidato priista a la alcaldía de Torreón, se comprometió a resolver el problema de escrituración de vivienda, y también a revisar los costos del impuesto predial y las tarifas de agua potable, debido al oneroso incremento autorizado por la actual administración municipal, que afectó la economía de la ciudadanía.

Román Alberto Cepeda visitó la mañana de este lunes, el ejido El Águila y el fraccionamiento Latinoamericano, donde se comprometió a darle prioridad a la escrituración de viviendas, tanto del área rural como urbana de Torreón, para darle certeza jurídica al patrimonio de la población.

“El 35 por ciento de las viviendas y predios de Torreón, tienen problemas de escrituración, hay que arreglarlo, y ¿qué pasa con el predial?, lo aumentan al 100 por ciento, y no hay agua pero cobran recargos si no pagas a tiempo”.

Dijo que prometió realizar una campaña de propuesta por encima de la descalificación , pero “ lo que le pasa a Torreón lo tenemos que saber y señalar, porque sino cómo lo vamos a arreglar “.

Comparó a Torreón con una casa abandonada que poco a poco se ha deteriorado en los últimos 4 años, debido a la falta de atención.

“A Torreón lo dejaron solo, se detuvo en el tiempo. No hay agua, no hay seguridad, no hay pavimento ni drenaje, y saber lo que le pasa y le duele a la ciudad, es necesario para arreglarlo. Hoy les vengo a decir que sí se puede, que hay un compromiso porque ya lo hemos hecho cuando han estado las administraciones priistas a cargo, sabemos cómo dejar el agua, drenaje, la seguridad y el empleo” .

Señaló que los problemas de Torreón no se resuelven estando en los escritorios del sexto y séptimo pisos de la Presidencia Municipal, sino caminando las calles para conocerlos de la voz de la ciudadanía.

Cada compromiso, dijo, que ha firmado en las colonias y ejidos durante los recorridos de su campaña, se quedan bajo resguardo de sus habitantes y una vez que llegue al Gobierno Municipal, regresará a cumplir cada uno de ellos.

Román Alberto Cepeda habló también de la importancia de los centros comunitarios de la ciudad, en donde habrá un médico y una farmacia gratuitos, en beneficio de la salud de los torreonenses.

Durante su gira de trabajo, estuvo acompañado del diputado local Hugo Dávila, y por integrantes de su planilla, quienes también asumieron el compromiso del candidato de regresar a las colonias y ejidos de Torreón, para resolver los problemas en los servicios públicos.

