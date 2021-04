Román Alberto Cepeda firma compromisos con Canacintra Torreón

Torreón, Coahuila a 15 de Abril de 2021.- El candidato priísta a la alcaldía de Torreón, Román Alberto Cepeda, se reunió esta mañana con integrantes de Canacintra, a quienes presentó su proyecto de Gobierno y firmó diversos compromisos con el sector industrial.

La reunión estuvo presidida por Carlos González Silva, presidente de CANACINTRA Torreón, y Mario Hernández González, coordinador de enlace legislativo de este organismo empresarial.

Durante media hora el candidato dio a conocer su proyecto de Gobierno a los industriales, el cual fue transmitido también por las redes sociales de la CANACINTRA, con el objetivo de que los socios pudieran escucharlo, pues debido a la pandemia no fue posible que todos estuvieran presentes durante la reunión.

Seguridad y orden, bienestar para todos, competitividad y fortaleza económica, y un gobierno participativo e incluyente fueron algunos de los temas abordados por el candidato, durante su participación.

“Nos comprometemos a tomarlos en cuenta y a ser transparentes, y a mantener una comunicación directa con los industriales; vamos a poner a Torreón en los ojos del mundo con la infraestructura necesaria y esto es posible”.

Dijo que es importe generar acuerdos con los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de beneficiar a Torreón. “Con el Gobierno del Estado tenemos un gran aliado pero tenemos que buscar acuerdos con el Federal, no nos vamos a pelear con nadie, aquí se trata de coordinar no importa si con algunos coincidimos o no, es necesario tender puentes”.

Por su parte, Carlos González le solicitó al candidato que cuando inicie el programa de bacheo en la ciudad, tome en cuenta a las zonas industriales de Torreón, para mejorar la imagen de la ciudad a los inversionistas.

“Cuando se ciudadaniza el Gobierno, las cosas se multiplican. Cuando fuiste secretario del Trabajo, te pedimos tu ayuda para no frenar a las industrias en la pandemia, y nos tendiste la mano, somos una región que no se paralizó a diferencia del resto del país, porque tomaste en cuenta a todas las cámaras y esa es la diferencia que se marca cuando se ciudadaniza un Gobierno, coincidimos contigo y estamos de acuerdo con tu proyecto de trabajo”.

Entre los acuerdos firmados destacan temas de seguridad, economía, servicios públicos, y el programa de cero Baches.

Otro compromiso de Román Alberto Cepeda, fue presentar su declaración 3 de 3, de manera pública antes del 3 de junio de 2021.

El candidato agradeció a los industriales la invitación al foro, “es importante que conozcan cómo vamos a poner a Torreón a los ojos del mundo”.

