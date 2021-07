Rogelio Romero avanzó a cuartos en box tras derrotar a Luka Plantic

(AGENCIAS) 29 de julio de 2021.- El boxeador mexicano Rogelio Romero avanzó a cuartos de final en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al vencer 4-1 al boxeador croata Luka Plantić en su más reciente contienda.

Romero debutó en la justa olímpica con el pie derecho y tendrá que medirse ahora con el cubano Arlen López en la división de Semipesado de 75 a 81 kilogramos.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en México (CONADE) celebró la victoria del mexicano desde sus redes sociales. “¡Gana Rogelio Romero! El boxeador chihuahuense de 26 años debuta con pie derecho en Tokio tras derrotar al croata Luka Plantic, en decisión dividida (4-1) en la división -81 kilogramos”, escribieron.

El primer round no fue favorable para el chihuahuense, a pesar de que pudo conectar varios golpes. Sin embargo, el segundo y tercer episodios de la contienda resultaron favorecedores para darle la victoria.

Sin embargo, la pelea con Plantić no fue nada sencilla, pues los golpes y las estrategias mantuvieron la incógnita hasta el último minuto. La apretada contienda concluyó con la victoria 4-1 del mexicano por decisión que le dio el pase a la siguiente etapa de las olimpiadas.

Rogelio Romero es el único boxeador que representa a México en los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que su pase a los cuartos de final representa una esperanza hacia el medallero para el país.

A lo largo de la historia, México ha conseguido colgarse 13 medallas olímpicas en boxeo. Para este 2021, la federación mexicana envió a dos mujeres y un hombre por las preseas.

La siguiente contienda del boxeador mexicano se llevará a cabo el próximo 30 de julio a las 5:06 horas (México), donde podría asegurar cuando menos la medalla de bronce.

¿Quién es el boxeador Rogelio Romero?

Rogelio Romero es oriundo del estado de Chihuahua, mide 1.91 metros de estatura y fue el tercer seleccionado oficial anunciado por la CONADE, luego de que Tamara Cruz y Esmeralda Falcón Reyes, se convirtieran en las primeras mexicanas en subir al ring olímpico.

“Me dio mucha emoción y entusiasmo, pero al mismo tiempo me sentí con el compromiso de continuar entrenando duro y seguir fuerte con la preparación porque si no llegamos al 100 por ciento, no tendría caso. Estoy comprometido conmigo mismo para llegar en las mejores condiciones a Tokio 2020”, mencionó el boxeador tras ser anunciado

Como preparación para Tokio 2020, el deportista viajó a Los Ángeles, Estados Unidos, e hizo un campamento de 13 días para estar listo para contender en Tokio 2020.

El atleta olímpico comenzó en el boxeo a los 14 años, cuando vivía en Ciudad Juárez. “Inicié más que nada por mi papá, él fue profesional y lo vi pelear, me tocó verlo unas cuatro o cinco veces aquí, en México, de ahí me llamó la atención pelear”, contó.

Desde ahí comenzó su afición. Para 2015 participó en su primera olimpiada Guadalajara 2010 y para 2012 se convirtió en campeón nacional en Puebla 2012. Desde entonces ha sido seleccionado nacional y representa a México en diversas justas deportivas.

En 2014, la Federación Mexicana de Boxeo (FMB) lo convocó para participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, no sin antes conseguir preseas en otros eventos como os Centroamericanos de Veracruz 2014 y Panamericanos de Toronto 2015.

