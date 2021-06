Rogelio Funes Mori asegura que representar a México es un orgullo

(AGENCIAS) 23 de junio de 2021.- Rogelio Funes Mori, delantero de Rayados, destacó que buscará hacer las cosas bien como seleccionado nacional de México tras su primer entrenamiento con el combinado nacional.

«Muy emocionado y muy orgullo de estar en la lista de los mejores jugadores mexicanos. Estoy contento y quiero seguir haciendo más cosas bien para poder defender a este país de la mejor manera», dijo en un video difundido en las redes sociales de Rayados.

El naturalizado mexicano destacó que buscará defender con profesionalismo su nueva etapa como seleccionado nacional para México.

«Es un desafío muy importante para mi. Siento que estoy preparado. Todo lo he hecho con respeto y responsabilidad, voy a defender a México con todo el corazón», apuntó.

Funes Mori, quien llegó a Rayados en el 2015, destacó que era un sueño para el alcanzar la naturalización como mexicano.

«Fue un sueño. Cuando uno sueña las cosas se pueden lograr. En el momento en que pise México me sentí muy cómodo, no fue una decision difícil, sentí mucho amor por el país, por su gente que siempre me trató bien. Mi hijo es mexicano, espero seguir muchos años en México», destacó.

El Melli recordó que en su adolescencia conoció la cultura mexicana gracias a la comunidad de personas que radican en Texas, donde comenzó su sueño de ser futbolista: «Yo creo que en otra vida fui mexicano. Yo viví mucho tiempo en Estados Unidos y siento que la gente que se pasa para vivir en el otro lado para vivir mejor a mi México me lo ha dado. Tengo muchos amigos mexicanos aquí y en Estados Unidos. Representar a México es un orgullo», dijo.

Rogelio Funes Mori tuvo su primer entrenamiento como seleccionado nacional de cara a los próximos dos partidos de México en Estados Unidos.

