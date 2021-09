Roberto Palazuelos reacciona a la polémicas declaraciones de Andrés García

(AGENCIAS) 09 de septiembre de 2021.- Roberto Palazuelos y Andrés García han sido tendencia en las últimas semanas luego de que el veterano actor contara al programa Ventaneando que había decidido sacarlo de su testamento por decidir sobre la venta de sus propiedades sin consultarlo.

En un principio, Palazuelos había dicho que prefería no opinar para no “caer en ese juego”, pero ahora, por fin decidió romper el silencio al respecto.

El actor de la serie 40 y 20 dijo desconocer hasta el momento por qué es que Andrés García está molesto con él.

“Ayer me enteré por la prensa, ignoro por qué esté molesto y le mando un abrazo muy grande. Él no me ha hablado a mí, yo lo vi hace cinco o seis días y no quisiera entrar en plática con la prensa, esto no se arregla con la prensa. Cuando hay una diferencia con un amigo o familiar lo hablo directamente con él, no con la prensa”, dijo al programa Venga la alegría.

Palazuelos aclaró que hace unos días él y García se vieron en Acapulco y que durante su encuentro no sintió en ningún momento que el legendario actor estuviera molesto con él.

“Comí con él hace unos días en Acapulco y estaba muy platicador y todo muy bien. No sé qué lo haya molestado, yo he estado muy ocupado, y ahora que regrese a México lo buscaré. Asuntos familiares o amigos los trato con mi familia o amigos, cuando hable con Andrés, ya sabré qué es lo que le molestó”, reiteró.

Hace una semana Andrés García había revelado al programa Ventaneando su idea de sacar a Palazuelos de su testamento luego de que Roberto había declarado que estaba a punto de vender “El Castillo”, una de sus propiedades más icónicas.

“No es cierto eso… ¿a qué te refieres?… que no esté diciendo tonterías, Roberto está diciendo muchas babosadas para hacerse publicidad. Ya es hora de que Roberto, y se lo digo dignamente: te quiero mucho, ahora ya olvídate de Andrés García y no te metas en mis cosas, porque ni me estás inventando, ni soy un viejito indefenso. Los aguacates los tengo muy bien puestos y el temperamento también. Ni que yo necesitara que me dieran ayuda, Roberto está mal ubicado”, expresó García.

