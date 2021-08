Roberto Palazuelos anuncia su retiro de las telenovelas

(AGENCIAS) 19 de agosto de 2021.- En dos o tres años, Roberto Palazuelos buscará convertirse en alcalde de Tulum, Quintana Roo. Cuando esta carrera política empiece, el actor y empresario tiene claro que habrá llegado el momento de decir adiós definitivamente a las telenovelas.

El protagonista del reality Palazuelos mi rey dijo a una revista de circulación nacional que mientras, aprovechará el tiempo para terminar varios proyectos de TV en los que actualmente participa.

“En estos momentos estoy de lleno en la actuación con la serie 40 y 20, además, estoy con Memo del Bosque en otro programa. A lo único que no regresaría es a las telenovelas. A la par, acabo de lanzar mi marca de ropa, así que también sigo como empresario y, hasta que me meta al mundo de la política, me voy a retirar del mundo del espectáculo, eso es definitivo”, confesó Palazuelos.

El actor agregó que eso sucedería en dos o tres años, cuando llegue la nueva época electoral en el estado de Quintana Roo, donde vive desde hace más de 15 años.

El empresario ya había hablado de su interés por la política a fines de julio. «Ese partido (MC) me coquetea mucho y lo estoy analizando, porque no sé si me iría a la alianza PRI-PAN-PRD o me iría mejor con Convergencia (Movimiento Ciudadano) para estar libre de toda la corrupción y de todas las cosas que los otros partidos nos han dejado en el pasado», dijo al periódico Reforma.

Por otra parte, Roberto Palazuelos demostró que sus diferencias con Andrés García quedaron en el pasado. En varias historias de Instagram, los actores aparecen juntos en Acapulco, aparentemente grabando el comercial de una marca de mezcal.

Los actores habían tenido algunas rencillas en mayo, pues el dominicano se molestó porque el empresario había declarado que su propiedad más pequeña valía más que todas las de García.

Un mes después, Palazuelos aseguraba que ha habían hecho las paces. “De mi parte en realidad nunca me molesté ni nada, esas cosas son tonterías”, dijo el llamado “Diamante Negro” al programa De primera mano. Y para recalcar su respeto por el artista que acaba de cumplir 80 años, Palazuelos agregó: “Todo mi cariño, mi admiración a Andrés García, y claro que para siempre amigos”.

