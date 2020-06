Robert Dante Siboldi, caso indeterminado de Covid-19 en Cruz Azul

México a 29 de Junio de 2020.- El entrenador Robert Dante Siboldi reveló que podría ser uno de los casos positivos a Covid-19 en el Cruz Azul, pero de momento es un caso indeterminado, hasta conocer el resultado de las pruebas finales. No obstante lo anterior, el estratega detalló que ya se encuentra viviendo en un cerco sanitario en La Noria, junto a futbolistas como Pablo Ceppelini y Milton Caraglio, además de otros miembros del staff, también casos indeterminados.

«Donde estamos nosotros no hay nadie, les recomiendo ni venir. La cocina está cercada y encerrada todo con acrílico y sanitizado. Los cocineros están como astronautas y nos dejan la comida, nos servimos entre nosotros y, cuando salimos de donde agarramos la comida, les damos espacio para que de nuevo sirvan y, cuando nos vamos a nuestras habitaciones, regresan por todo lo que quedó», comentó el entrenador en conferencia virtual.

Asimismo, Siboldi aclaró que, cuando se tengan los resultados de los casos indeterminados, se enviará a casa a los negativos, mientras que los positivos se mantendrán en aislamiento hasta que se recuperen totalmente.

Además, el entrenador de la Máquina externó su preocupación luego de que un miembro del staff volviera a dar positivo a la enfermedad causada por el coronavirus.

«No hay lado positivo, siempre aparece algo nuevo. Aquí en La Noria ya hay un integrante que volvió a dar positivo, la preocupación es que el integrante volvió a dar y que tiene el virus, no sabemos si puedes estar contagiando. Yo salí indeterminado, yo me siento muy bien, no tengo problema, estamos conociendo cosas nuevas», expuso.

Por último, Siboldi afirmó que, si bien el torneo de pretemporada que disputará el equipo la próxima semana es un buen ejercicio, no lo es en la actualidad, bajo las circunstancias de la pandemia, cuando varios de sus futbolistas no pueden entrenar por padecer la Covid-19.

«Es sensacional, pero en otras circunstancias, no estamos preparados para jugar un torneo donde se juegue 90 minutos, es muy poco tiempo. La verdad es que a mí no me consultaron, es un compromiso que adquiere el club y después nos enteramos, nosotros debemos llegar lo mejor posible, no es molestia, solo que debemos modificar», agregó.

