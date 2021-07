Rinden Homenaje a Coldplay en el Festival Internacional de Cultura de Saltillo

Saltillo, Coahuila a 22 de julio de 2021.- Como parte de la programación del Festival Internacional de Cultura de Saltillo 444 aniversario, se llevó a cabo el Concierto Homenaje a Coldplay, a cargo de la Orquesta Filarmónica del Desierto que este año celebra su sexto aniversario, tiempo en el que ha logrado destacar como una de las más reconocidas del país.

El público asistente disfrutó de una fusión que combina los estilos de la Orquesta y del grupo de rock pop Charly Vox y los Converse (Rafa, batería; Gibrán, guitarra y Diego, bajo) quienes con más de 70 músicos en escena interpretaron los temas más representativos de la banda británica.

El repertorio contó con los arreglos musicales de Jorge Paulín Arenas y fue el escenario del Teatro Fernando Soler la sede para escuchar Yellow Paradise, Fix You, Lost, Don’t pánic, A head full of dreams, A sky full of stars, Adventure of a Lifetime, In My place, The scientist, Trouble, Amazing day, Clocks y Viva la vida.

El auditorio gozó y acompañó con palmadas, canto y luces proyectadas desde sus dispositivos móviles, este concierto con el que músicos y seguidores rindieron tributo a la agrupación integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion.

El Concierto Homenaje a Coldplay continúa disponible en

https://www.facebook.com/saltillogob/. Todas las actividades del Festival Internacional de Cultura de Saltillo podrán ser disfrutadas en recintos de Saltillo, con todas las medidas sanitarias por el COVID_19; en las páginas de Facebook del Gobierno Municipal de Saltillo y de la Secretaría de Cultura del estado de Coahuila y por las televisoras locales.

