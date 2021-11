Rinden en Coahuila Homenaje a Personal del Sector Salud, al ser los héroes de la pandemia

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 18 de Noviembre de 2021.- En el marco de los festejos en honor a Cristo Rey, donde se suma el Gobierno de Coahuila como parte del Turismo Religioso de la región, la Diócesis de Torreón rindió un homenaje a trabajadores del Sector Salud, a quienes denominó “Héroes de la pandemia”, que han enfrentado la crisis sanitaria durante casi dos años.

La actividad se realizó a los pies del Cristo de las Noas, a donde acudieron diversas autoridades locales.

El Obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, recordó que la vocación con la que los profesionales de la salud han enfrentado al Covid-19 es un gesto de amor y caridad, pese a que muchos de ellos han arriesgado su propia vida y otros no libraron la batalla ante el virus mortal.

El rector del Santuario Cristo de las Noas, Víctor Manuel Gómez Hernández, señaló ante los asistentes que este es un merecido homenaje a quienes de alguna u otra forma colaboraron y siguen haciéndolo en los diversos hospitales de la localidad, ya que la pandemia aún no se ha ido y se tienen que redoblar los esfuerzos para continuar en la lucha.

Verónica Soto Díaz, Directora General del Teleférico Torreón Cristo de las Noas, recordó que este homenaje entra en el programa de festejos en honor a Cristo Rey: “Ya quedarán instituidos a partir de este año con una serie actividades, este es un de los más emotivos homenajes a los ‘Héroes de la pandemia’. Escuchamos los testimonios de una doctora, un doctor y un enfermero, quienes nos hablaron de este terrible mal que seguimos padeciendo, agradecemos a Dios porque aún nos permite estar aquí”.

Cabe recordar que durante el programa que se realizó para este homenaje, se proyectó un video especial con imágenes de trabajadores de la salud en situaciones difíciles al enfrentar a la pandemia del SARS-COV2. También el Obispo de Torreón, Barraza Beltrán, ofreció un mensaje fraterno hacia todos los asistentes y en especial a quienes han estado en la primera línea de batalla.

“Ha sido una noche muy emotiva, agradecemos al padre Víctor Gómez por habernos incluido a quienes somos parte del Consejo, ya que es importante reconocer el trabajo de todos los trabajadores de la Salud que siguen dando la batalla en esta pandemia”, indicó.

Maura Huerta Gutiérrez, parte del equipo médico de la Jurisdicción Sanitaria 6, es una sobreviviente del virus, que junto con su esposo pudo salir adelante pese a que hubo momentos en los que sentía desfallecer en un confinamiento domiciliario que parecía no tener fin.

Narró lo que vivió durante la etapa de la enfermedad y el confinamiento, y sobre todo la sensación que experimenta hoy en la actualidad ante la emergencia sanitaria que aún se está viviendo, porque se sigue muriendo mucha gente.

El doctor Hugo Ruiz, Alexis Cabrales, quien se desempeña como enfermero en el IMSS, y la doctora Maura Huerta compartieron desgarradores momentos que vivieron en medio de una batalla que parece no dar tregua, porque siguen perdiendo la vida decenas de personas a consecuencia del SARS-COV2 a ya casi dos años de que la pandemia llegó a México, a nuestra región.

Hugo Ruiz, médico líder del área Covid en la Clínica 16 del IMSS desde el mes de abril del 2020, narró que en un lapso de casi dos años han vivido todo tipo de experiencias de cara a la muerte y de cara a la vida.

“Yo me considero una persona de carácter fuerte, pero esta crisis ha sido lo peor a lo que me he enfrentado en mi vida personal, ha sido tan difícil que me es complicado elegir alguna anécdota para contarles hoy”.

“He visto morir a padres, madres, hermanos e hijos, sumidos en la soledad sintiendo que la vida se les va. La conclusión que les puedo dar es que ha sido terrible desde el inicio y hasta ahora, el luchar contra esta enfermedad aún desconocida, cruel y mortal. El ver tantas muertes me ha hecho perder la esperanza por momentos, y debo confesar que he dudado de la existencia de Dios”.

Alexis Cabrales, quien estudió la Licenciatura en Enfermería, admitió que recién egresó de la carrera y ha sentido la impotencia de no saber qué hacer ante un enemigo invisible, sobre todo porque como dijo él, se enfrentaron al miedo de infectar a sus seres queridos.

“Ha sido de vivir con el miedo de infectar a tu familia. En mi caso yo vivo con mi abuela, no puedo llegar y abrazarla, tuvimos que cambiar nuestros hábitos al llegar a nuestros hogares”.

