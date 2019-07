Ricky Martin genera polémica con mensaje a favor del Orgullo Gay

(AGENCIAS)

01 de Julio de 2019.- Ricky Martin se sumó a los festejos por el Día de Orgullo de la comunidad LGBTTTIQ con un mensaje que, lejos de ser bienvenido, dividió opiniones y generó que varios de sus seguidores le lanzaran fuertes críticas.

«El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discrimen. Así que en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno», publicó el artista en sus redes sociales.

Inmediatamente el mensaje acumuló miles de “Me gusta”, pero también acumuló cientos de comentarios donde los usuarios de Twitter e Instagram dejaron muy en claro su sentir respecto a sus palabras.

“Con todo respeto a la comunidad y con todo cariño a mis amigos y familiares de la comunidad, al paso que vamos los heterosexuales también vamos a tener que celebrarlo, porque estamos extinguiéndonos”, “Disculpa pero no nos regimos por esa regla. Entonces debería de existir un Día del Orgullo Musulmán. Orgullo judío, orgullo latino en USA, entre tantas minorías discriminadas y perseguidas” y “. “Te amo Ricky, pero ahí no estoy de acuerdo. Una cosa es una marcha y otra el exhibicionismo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante de sus seguidores.

Sin embargo, hubo fanáticos del intérprete quienes salieron en su defensa.

“A mi lo único que me importa de Ricky es que Ricky cante y baile”, “Lo mismísimo aplica para El Día de la Mujer. Bravo, Ricky”, “Se necesita más gente como tú en el mundo” y “Lo único que sé es que eres un ser maravilloso que tiene un corazón enorme, que va por la vida haciendo el bien. Te amo con todo mi corazón”, escribieron sus fans.

Esta no es la primera vez que Ricky Martin enciende la polémica por sus declaraciones en este terreno. En junio de 2018 el también actor dejó a todos boquiabiertos al declarar que le gustaría que sus hijos, los mellizos Matteo y Valentino, fueran gay.

“Mis hijos son demasiado jóvenes, pero me gustaría que fueran gay”. “La forma en que veo las cosas ahora”, aseguró el ex Menudo en el show Good Morning America (ABC). “El que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo. Veo colores. Y luego ves el arcoiris. Ahora comprendo por qué el símbolo [del orgullo gay] es el arcoiris. Es simplemente real. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte”.

