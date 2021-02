Ricardo Crespo responde a las acusaciones de abuso sexual contra su hija

(AGENCIAS) 19 de Febrero de 2021.- Tras ser acusado y detenido por el presunto abuso sexual contra su hija, el actor Ricardo Crespo, quien también formó parte del famoso grupo Garibaldi, por fin se pronuncio respecto a la situación legal que enfrenta, negando todo los señalamientos en su contra a través de un comunicado.

Ricardo Crespo señaló que su ex esposa, en representación de su hija, fue quien lo denunció por estos «supuestos y monstruosos actos, y de los que seguramente son vistos por mí y por cualquier persona, padre o madre de familia y la opinión pública con estupor, indignación, pues remueven las fibras íntimas de cualquier ser humano».

El actor externó que no había realizado declaraciones previamente «pues yo mismo me encontré sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictivos que se me achacan».

