Revelan el patrón que Eleazar Gómez seguía con sus ex parejas

15 de Enero de 2021.- Eleazar Gómez enfrenta un proceso legal en su contra por violencia doméstica en contra de su ex novia Stephanie Valenzuela, quien denunció, incluso, haber sido estrangulada por el actor, quien se encuentra en el Reclusorio Norte desde noviembre pasado.

Tras la denuncia de la cantante peruana, otras ex parejas de Eleazar decidieron romper el silencio y compartir su experiencia como novias del acusado; tal es el caso de Elia Ezrré, quien sostuvo una relación con Gómez en 2017 y detalló en entrevista para Ventaneando algunos de los abusos que vivió por parte del actor.

Elia aseguró que Eleazar tiene un “modelo” que sigue con todas sus novias, les regala objetos similares, les dedica las mismas canciones e incluso reveló que les pide que se hagan un tatuaje en su honor.

“Me regaló ese collar y recuerdo que Vanessa (López) -ex del actor- subió una historia diciendo como ‘Se original’, algo así, y subió una foto en la que ella tenía el mismo collar. Ahora que me tocó hablar con Jeannette (Karam) y Tefi (Valenzuela), Jeannette me dijo que tenía el mismo collar”, comentó Ezrré.

“Nos dedicaba las mismas canciones, era como ‘Esto me funciona a mí, lo voy a usar con todas’ (…) Otro patrón de conducta: los tatuajes. Él siempre pide tatuajes a todas sus novias», agregó.

La modelo aseguró que está dispuesta a colaborar con las autoridades y a rendir su declaración en contra de Gómez para ayudar a hacer justicia a Stephanie.

Del mismo modo, Elia aseguró que ha sostenido conversaciones con Vanessa López, Jeannette Karam y la propia Tefi Valenzuela, quienes le han confirmado que fueron sometidas al mismo patrón de abuso por parte del actor.

