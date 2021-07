Retorno a las aulas, por el bien de los niños: AMLO

Ciudad de México a 23 de julio de 2021.- El regreso a clases presenciales “es un punto que voy a defender”, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que no se trata sólo de la atención educativa, sino también del desarrollo emocional de los alumnos.

Insistió en que es partidario de regresar a las aulas, ya que, pese a no haber vacuna para menores, ésta no se requiere porque tienen menor riesgo.

Al abordar distintos temas durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, también dijo que los tres Poderes de la Unión deberían tener una política de Estado para que no haya excesos y se actúe con austeridad. A la vez, ratificó que la descentralización de las dependencias federales sigue en pie y convocó a sus titulares a “aplicarse”.

Al preguntarle sobre el proceso de regreso a clases, el mandatario subrayó que a los estudiantes no se les debe cuidar únicamente de no contagiarse de Covid-19, “sino cuidarlos también emocionalmente y la escuela es fundamental. Es necesario que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia para todos”.

Reiteró que, desde luego, no es por la fuerza, “pero éste es un punto que yo voy a defender. De una vez también lo digo: yo estoy a favor de que se regrese a clases”.

Afirmó que casi todos los países del mundo tienen ya sus planteles abiertos. En cambio, México es de los que por más tiempo ha tenido cerrada la educación presencial. Por ello, la Secretaría de Educación Pública ya comenzó el plan para el regreso en agosto con una estrategia de aislamiento de los casos detectados de contagios y rehabilitación de los planteles que hayan sido vandalizados.

“Van a salir no sé cuántas cosas: primero, que no hay vacuna para los niños. Hay que contestar eso. No se requiere la vacuna. Lo ideal sería que todos nos vacunáramos, hasta los niños, pero apenas se está haciendo en el mundo y está demostrado que los niños tienen mucho menor riesgo si son atendidos”, añadió.

Tras indicar que ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, apuntó que con el encierro se les está causando un gran daño al exponerlos a información tóxica.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo exhortó al resto de los poderes a una política de Estado en el manejo austero de los recursos públicos para evitar excesos.

Aunque se hizo una reforma encaminada a la austeridad, recordó que algunos funcionarios se ampararon. Confió en que no sea necesaria una nueva iniciativa y que cada poder haga su aportación, ya que los salarios altos y las “prestaciones de todo tipo, que pueda ir a restaurantes finos a costillas del erario”, pertenecen a la “era de la política faraónica”.

De nueva cuenta llamó al Poder Judicial a informar a la ciudadanía de su desempeño, “porque parecen poderes desprendidos, separados, divorciados del pueblo, porque así ha sido durante siglos. Son élites”.

