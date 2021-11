Resultados del repechaje del Torneo Grita México Apertura 2021

Ciudad de México a 22 de noviembre de 2021.- En el último juego del repechaje de la Liga MX, Monterrey eliminó al actual campeón Cruz Azul, luego de vencerlo 4-1 en el Estadio Azteca.

Al jugarse ya los 4 encuentros de la repesca, quedaron definidos los cuartos de final del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

Encuentros

-América vs Pumas

-Atlas vs Monterrey

-León vs Puebla

-Tigres vs Santos

Partidos

Los partidos de ida se jugarán el miércoles 24 y jueves 25 de noviembre, mientras que los de vuelta serán el sábado 27 y domingo 28 de noviembre.

Para esta fase del torneo no existirá el gol de visitante, por lo que accederá a las semifinales el equipo que mayor número de goles marcó en los dos encuentros.

En caso de un empate en el marcador global, avanzará el equipo que obtuvo la mejor posición en la clasificación general.

