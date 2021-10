Responsable de entregar pistola a Baldwin fue asistente en película El Cuervo donde murió Brandon Lee

(AGENCIAS) 25 de octubre de 2021.- Alec Baldwin sigue acaparando titulares en el mundo del cine por matar de forma accidental a la directora de fotografía de la película Rust, Halyna Hutchins, usando un arma con una bala que debía ser de fogueo durante el rodaje.

Sin embargo, las investigaciones siguen su curso y han identificado a dos personas responsables de haber checado y entregado el arma al actor.

Se trata del asistente de dirección de la película, David Halls, quien al entregar el arma a Baldwin gritó «¡pistola fría!», lo cual significa que estaba según descargada.

Halls tiene desde inicios de los años noventa en la industria cinematográfica y ha trabajado en películas como ‘Matrix Reloaded’, ‘Bone Tomahawk’, ‘Pelotas en juego’ y ‘Bad Santa’, pero lo que más llama la atención es que coincidencia o no, fue el primer asistente de dirección de la película ‘El cuervo: Salvación’, en la que durante el rodaje en 1993, Brandon Lee murió en otro accidente de armas de fuego.

Según la orden de registro firmada por un juez de Santa Fe y obtenida por Associated Press, el asistente de dirección tomó una de las tres armas de un carrito móvil preparado por la armera de la producción, Hannah Gutiérrez Reed, otra de las personas identificadas como responsables.

Gutiérrez era la encargada de revisar las armas y precisamente semanas antes del accidente, la joven de apenas 24 años, antes de unirse al rodaje dijo en una entrevista no sentirse preparada para la función que debía desarrollar.

«Estuve a punto de no aceptar el trabajo porque no estaba segura de estar preparada, pero al hacerlo, todo fue muy bien», dijo al podcast Voces del Oeste, reconociendo que lo que más miedo le daba era cargar balas de fogueo porque no sabía cómo hacerlo y le pidió ayuda a su padre, un prestigioso armero llamado Thell Reed.