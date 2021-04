Respaldan ciudadanos a Omar Castañeda en su primer día de campaña

Gómez Palacio, Durango a 04 de Abril de 2021.- «Morena con Omar seguro va a ganar», coreaban entusiastas mujeres y hombres que acudieron por su propio pie a respaldar a Omar Castañeda González, candidato morenista a diputado federal por el Distrito 02 de la coalición «Juntos Haremos Historia» (Morena, PVEM y PT), quien a las 10:00 horas de este domingo 4 de Abril emitió un mensaje a la ciudadanía desde el Parque Morelos.

«Estar del lado de la gente siempre va a ser estar del lado correcto de la historia, nuestra campaña va hacer una campaña de terreno, de territorio de toca toca, a mí me sorprende ver a tanta gente aquí porque se supone que sólo sería una brigada pero la gente está con nosotros, nos acompañan en los principales cruceros no sólo de Gómez Palacio sino también en los otros 10 municipios que componen nuestro Distrito, hay motivación, vemos el respaldo a la Cuarta Transformación», dijo Omar Castañeda, refiriéndose a Tlahualilo, Mapimí, Indé, Ocampo, Guanaceví, El Oro, San Bernardo, Hidalgo y San Pedro del Gallo.

Castañeda dijo que está convencido de estar dado correcto, del lado de la gente «aquí en la calle, aquí estamos iniciando esta campaña que pretende consolidar la Cuarta Transformación de México con el liderazgo de Ya Sabes Quién vamos al seguir luchando para transformar nuestro país, ya no podemos permitir más políticas de discurso.

Tenemos que humanizar la política, tenemos que detener a esa minoría rapaz y a ese Prianismo que quiere cambiar la política social porque quien no conoce la necesidad y no la comparte, quien no sabe lo que es cada día levantarse y tener la incertidumbre de poder dar alimento a sus hijos o estudio, de poder tener una casa, quien no lo conoce no va a poder impulsar políticas buenas para la gente. Yo estoy con el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada!», anunció Omar Castañeda.

Pidió a los empresarios, pequeños y grandes que tengan confianza en este proyecto y que tengan la certeza de que apoyando este proyecto van a invertir siempre en un lugar seguro con todo lo que necesiten pero siempre anteponiendo que el crecimiento económico se dé con justicia social.

«No podemos permitir que los de siempre detengan los apoyos que llegan para nuestros adultos mayores, para nuestros jóvenes, para nuestros discapacitados», mencionó el candidato a diputado federal por el Distrito 02.

Desde las 12:10 de la madrugada de este domingo arrancó su campaña con un evento simbólico en el popular barrio de Trincheras.

Omar Castañeda se define como un candidato del pueblo y para el pueblo.

Aseguró que lo que este domingo se ha visto es una muestra de una política diferente que impulsa la Cuarta Transformación, «aquí en la calle, todo lo que vamos a hacer siempre va a ser cercano a la gente, Dios los bendiga», finalizó Castañeda.

