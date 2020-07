Reportan que Toño Mauri se encuentra en terapia intensiva tras diagnóstico de COVID-19

(AGENCIAS)

01 de Julio de 2020.- Luego de que la semana pasada el cantante y actor Toño Mauri revelara que él y su esposa, hijos y yerno se contagiaron de coronavirus, ahora un par de periodistas de espectáculos reportan que se encuentra hospitalizado en Miami, Estados Unidos.

Mauri declaró al programa Venga la alegría en días pasados:

«Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho.

Tras varios días en que su salud se reportó estable y bajo vigilancia médica, hoy se dio a conocer que el actor que desarrolló su carera artística en Televisa se encuentra internado en terapia intensiva debido a que sus síntomas se agravaron notablemente.

Fue en el programa Chismorreo, donde la conductora Martha Susana difundió la situación:

«Toño Mauri y familia, lamentablemente todos infectados de Covid-19, pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar; entonces (lo hospitalizaron)».

Comentario que secundó Fabián Lavalle, el otro conductor titular de la emisión:

«Lo que pasa es que Toño empezó con los síntomas el pasado fin de semana, con fiebre, y empezó a sentirse mal, (tenía problemas con) la respiración, entonces ya se fue a terapia intensiva porque desgraciadamente sí está delicado».

En días pasados el ex integrante del grupo pop Fresas con crema, declaró a los medios de comunicación que “la enfermedad es rara”.

Entonces expresó que aunque algunos días no había presentado síntoma alguno, en otras ocasiones sí había sufrido la pérdida del olfato y del gusto, además de dolor de cabeza y de cuerpo.

Luego de la noticia difundida en Chismorreo, ningún miembro de la familia Mauri Alemán ha dado ninguna declaración ni comunicado nada al respecto en sus redes sociales.

Un contagio a pesar de los cuidados

Fue la semana pasada que el actor reveló que tanto él como Carla Alemán, su esposa, y sus hijos Carla y Toño se contagiaron a pesar de haber tomado todas las precauciones necesarias.

“Yo empecé el jueves con la molestia, el domingo perdí el sabor, el olfato y ya de ahí en adelante vino todo el desarrollo”, contó a Despierta América.

Durante la transmisión, Mauri dijo sentirse especialmente preocupado por la pareja de su hija, Pablo Fernández de Córdova Ferry, quien es asmático y también contrajo COVID-19.El que me preocupa un poquito es el esposo de mi hija porque tiene asma, entonces, quisiera yo cuidarlo desde ahorita para que no se vaya a complicar su caso, porque con el asma no quisiera que tuviera un cuadro fuerte, hasta ahorita, los síntomas son leves, pero me da miedo porque esto empieza a ponerse mal con el tiempo

A pesar de que la familia Mauri se mantuvo acatando las recomendaciones de salud para evitar contagiarse, Toño afirmó que han intentado hacer un recuento para descubrir dónde pudieron contagiarse pues en aquel momento dijeron desconocer dónde pudieron haber contraído el COVID-19.

“Estamos tratando de ver por dónde andábamos o qué hicimos, pero la verdad, es que hemos estado en la casa, pudo haber sido un paquete de supermercado que no se limpió o pudo haber sido algo que entró a la casa, no sé, porque la verdad está muy expuesto, en ese aspecto, no sabemos por dónde, pero cuando ya te da es terrible porque te da mucha angustia”, finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...