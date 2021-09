Reitera Santos Laguna su compromiso en el mes rosa

Torreón, Coahuila a 30 de septiembre de 2021.- Se presentó la edición 2021 de Play Pink, una iniciativa muy importante para Orlegi Sports y Club Santos Laguna en el mes de octubre, con el objetivo de generar conciencia sobre la autoexploración y detección oportuna del cáncer de mama, siendo una de las actividades más relevantes, el lanzamiento del ya tradicional jersey rosa junto a Charly, aliado estratégico con el que existe la voluntad de construir en beneficio de la sociedad.

Un monto derivado de las ventas de este jersey será donado a Mujeres Salvando Mujeres, asociación con la que se ha colaborado desde 2012, para lograr lo siguiente:

• Donación de más de 400 prótesis externas

• Más de 4000 mastografías

• 15 cirugías de reconstrucción

• Capacitación continua de más de 3 mil 600 personas al año

La inspiración de esta armadura Guerrera tiene al moño rosa como principal elemento; las franjas están hechas simulando un listón. La principal inspiración es la generación de la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama.

Los voceros en esta presentación comentaron lo siguiente al respecto:

Laura Kalb de Irarragorri, Presidenta Honoraria de Ganar Sirviendo

“El cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte de mujeres en México y el más frecuente a nivel mundial entre la población de más de 20 años, con más de 2,2 millones de casos en 2020”.

“En Club Santos, hemos trabajado en conjunto con Mujeres Salvando Mujeres, para concientizar a la población sobre el cáncer de mama y la importancia de la prevención para la detección oportuna”.

“En 2012 inicia el proyecto del jersey rosa, cuyo objetivo es, además de visibilizar el tema, recaudar fondos para beneficiar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y realizar mastografías para la detección temprana”.

Dante Elizalde, Presidente Ejecutivo de Club Santos Laguna

“Contentos de anunciar nuevamente una edición más de Play Pink, que de la mano de un gran socio comercial como lo es Charly, el cual está perfectamente alineado con estas iniciativas que se tienen en Santos Laguna a través de su área de responsabilidad social, parte fundamental en nuestras labores. Para nosotros la existencia de estas acciones son vitales para el funcionamiento de esta empresa.

“De la mano de Charly podemos, no solo llevar a cabo esta concientización al exterior de la importancia que es prevenir este tipo de enfermedades, sino también podemos apoyar con un monto fijo y materializar estos apoyos”.

Doctora Yolanda Jaramillo, Presidenta de Mujeres Salvando Mujeres A.C

“Para Mujeres Salvando Mujeres y para todas las mujeres que han recibido beneficios, la presencia de Club Santos Laguna es considerado nuestro ángel de la guarda, porque es una empresa que creyó en nosotros desde 2012. Gracias a esa confianza y a esos recursos se han beneficiado a muchas mujeres, a mujeres que les ha costado ser visibles, porque esta enfermedad genera miedo e incertidumbre que las hace esconderse”.

“Las mujeres se sienten profundamente agradecidas con el Club Santos, con Charly, con Ganar Sirviendo, con sus Directivos y con la enorme afición lagunera que sabe que sus recursos tienen un buen fin”.

Dulce Yazmín, paciente de cáncer de mama

“Es muy triste saber que uno tiene cáncer. Es muy difícil cuando te dan la noticia, no sabemos a donde recurrir por apoyo, porque uno no sabe de eso, uno sabe como prevenir, pero cuando te dicen todo lo que conlleva esto, literalmente se cierra el mundo y no sabemos lo que va a pasar con nosotras”.

“La Doctora Yolanda Jaramillo ha sido un gran apoyo, porque nos da esa ayuda que necesitamos al saber que nos va a proporcionar algo para que tu vida siga, entonces nos ayuda mucho en lo psicológico para sentirnos bien, para que no nos dé depresión y mostrarnos que no estamos solas. Mi caso fue a los 27 años, apenas con un hijo y gracias a ella he tenido mucho apoyo, porque Mujeres Salvando Mujeres siempre ha estado al pendiente de nosotras”.

