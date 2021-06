Reitera AMLO que regreso a las aulas será voluntario

Ciudad de México a 01 de junio de 2021.- De cara al próximo regreso a clases presencial que se prevé en distintas entidades del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que este proceso será voluntario, por lo que confió que los docentes no realicen manifestaciones o protestas. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, llamó a los maestros a tener “sensibilidad y compromiso moral” para que los estudiantes puedan ejercer el derecho a la educación.

Hacerlo en este momento permitirá hacer una evaluación diagnóstica de cómo se encuentran, agregó la funcionaria federal. En tanto que Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, apuntó que en caso de presentarse casos de contagios entre estudiantes o padres de familia, están definidos los protocolos de mitigación y contención.

“Hay un protocolo de salud, en el caso que haya niños, personas afectadas, contagiadas, pues se suspende la actividad, se hace una revisión a todos. Vamos a estar permanentemente atentos, pendientes”, señaló el presidente López Obrador, y dijo que “también necesitamos regresar a clases presenciales, es muy importante, es necesario. No podemos seguir así”.

La educación a distancia, insistió este martes durante su conferencia de prensa matutina, fue una medida alternativa pero no se puede tener todo el tiempo a los niños y adolescentes frente al televisor. La escuela es el segundo hogar, por lo que no sólo representa conocimiento, sino también socialización, apuntó.

El mandatario sostuvo que algunos profesores pueden sostener «con derecho» que aún no es tiempo de regresar, y que se puede concretar cuando inicie el próximo ciclo escolar, “pero imagínense cuánto tiempo continuamos así, el nuevo ciclo inicia a finales de agosto y ya es urgente, además, no es obligatorio, para que no vayan a hacernos manifestaciones o sea motivo de protestas o cuestionamientos en los medios de comunicación. No, es voluntario, pero que se sepa que la SEP ya permite el regreso y va a depender de la comunidad educativa”.

Así como se debe garantizar el derecho a la salud, se debe garantizar el derecho a la educación, ya que son dos pilares para estar bien, concluyó.

Al participar en la conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, la titular de la SEP explicó que en Chiapas, Coahuila, Veracruz, Nuevo León y Tamaulipas se han registrado regreso a clases presenciales, mientras que Campeche y Nayarit suspendió momentáneamiente el regreso al pasar a semáforo amarillo epidémico.

El 17 de mayo regresaron mil 592 escuelas en Chiapas y 78 en Coahuila; el 24 mayo lo hicieron 889 escuelas en Veracruz; el 31 de mayo lo hicieron más de 600 escuelas en Nuevo León y se prevé que el resto lo haga el 16 de junio; y el 31 mayo también lo hicieron once escuelas en Tamaulipas.

Detalló que tras las seis etapas de vacunación a personal educativo que iniciaron el 28 de abril, de la meta de 3 millones 144 mil personas, se vacunaron 2 millones 743 mil, es decir, el 87 por ciento de la meta.

Del restante explicó que, por ejemplo, en Chihuahua muchos ya se habían vacunado en la etapa de más de 60 años, en tanto que otros lo hicieron en Estados Unidos por la cercanía con ese país.

Reiteró que el regreso es voluntario, y en ningún momento se está obligando a nadie, aunque aclaró que los estados tienen sus propios esquemas de regreso.

“Yo insisto como secretaria de educación, hago ese llamamiento, ese voto para que los docentes en ese proceso tengamos esa sensibilidad y tengamos ese compromiso moral de poder hacer ejercer en nuestros niños ese derecho a la educación”, indicó Gómez Álvarez.

Los niños requieren llegar a un ambiente seguro en cuestión de salud, pero también en un espacio de seguridad emocional. “Me da mucho gusto, porque quizá hablo como maestra, me da mucho gusto cuando veo a los padres de familia que van con escoba, su cubeta y su trapeador, o lo que pueden, con sus guantes, y que con tanto amor están arreglando, escombrando y pintando las instituciones para dejar algo bueno y bonito en nuestros niños”, dijo la funcionaria federal.

En tanto el subsecretario de Salud manifestó que mientras exista la epidemia en el mundo puede existir en cualquier país, pero la aplicación de la educación pública y el cierre temporal de clases presenciales como medida de control epidémico es distinta al inicio de la epidemia que 14 meses después.

“En este momento, después de estos 14 meses, y después de casi 20 semanas de reducción, vemos que las condiciones son las óptimas para dar este paso”, señaló.

Hay varios países que cuando han llegado a condiciones de control epidémico similares a las de México, comienzan a abrir escuelas, subrayó, y expuso que no es lo mismo un año de experiencia educativa para una persona adulta que para un infante, ya que impacta en el desarrollo psicológico y emocional.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet