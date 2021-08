Regresaron a clases 11 millones 426 mil alumnos en 119 mil escuelas de todo el país

Ciudad de México a 31 de agosto de 2021.- La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó este martes que, según cifras preliminares, 11 millones 426 mil 25 alumnos asistieron ayer lunes a clases presenciales en todo el país.

Un total de 119 mil 497 escuelas abrieron y 970 mil 617 docentes regresaron a las aulas.

“Todavía esta semana vamos a estar en ese proceso de confirmación de datos, no queremos dar datos erróneos, queremos dar datos muy precisos y estos son los datos que así se contabilizaron, niño por niño son los reales, ya en próximas horas estaremos dando y actualizando esa información”, dijo Gómez.

La secretaria informó que 30 de los 32 estados iniciaron clases ayer lunes ya que en Baja California Sur y Sinaloa tuvieron que retrasar el comienzo por el paso del huracán “Nora”.

“Sin embargo el día de ayer por la noche me informaban que afortunadamente creo que todo está trabajando que bien y el fin de semana o a más tardar el lunes se informa que ya regresan estos estados”, dijo.

También señaló que en Veracruz, Puebla e Hidalgo se está haciendo un censo “escuela por escuela” debido a las afectaciones que dejó a su paso el huracán “Nora”, sobretodo en 10 municipios de Veracruz.

La funcionaria afirmó que a finales de esta semana, se podrá empezar a detectar casos de deserción escolar, para lo cual será de suma importancia la coordinación del gobierno federal con la Unicef.

“En estos días ya se va a poder definir el número, insisto ahorita se está haciendo el proceso de recibir a los pequeñitos, de ver cuántos faltan, hoy llegan otros más. Y eso nos va a permitir ver si efectivamente el niño no llegó porque no le tocaba hoy, o es porque no va a llegar y entonces ya estaremos en condiciones a finales de esta semana empezar a hacer esta detección y esa búsqueda de los pequeñitos que no llegaron, saber la causa y orientarlos a que lleguen”, planteó

Ayer, regresaron a clases millones de estudiantes, algunos de manera presencial y otros de manera virtual. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en caso de que algún menor resulte contagiado tras el regreso a clases “se puede aislar, se atiende, hay médicos para eso” y enfatizó que se deben de cumplir con los protocolos sanitarios en los planteles.

En la práctica, habrá un sistema voluntario, heterogéneo e híbrido entre lo presencial y lo virtual que unos definen de caótico y otros de gradual.

