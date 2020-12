Regina Blandón revela los verdaderos motivos de su divorcio

14 de Diciembre de 2020.- Regina Blandón y Roberto Flores confirmaron su separación en 2018, a menos de un año de haber llegado al altar. En ese entonces, la pareja recurrió a sus redes sociales para aclarar los rumores y especulaciones en torno a su situación sentimental, luego de que se revelara que supuesto motivo por el que la actriz decidió separarse es porque el standupero es bisexual.

Luego de dos años de su separación, la actriz de 30 años abrió su corazón y contó qué sucedió durante su relación, además explicó los verdaderos motivos por los que en ese momento ella y su entonces esposo decidieron ponerle fin a su matrimonio.

La intérprete estuvo como invitada junto con Alan Estrada en el canal de YouTube Pinky Promise de la cantante Karla Díaz, durante el programa, en el que Regina habló abiertamente de los problemas que tuvo con Roberto Flores después de casarse.

«Los dos esperábamos una cosa del otro que no nos dijimos. La comunicación es clave y después de todo, fue un proceso doloroso y de reconocimiento personal, de lo que quería cada quién del otro», aseguró Blandón durante la conversación.

La actriz señaló que el principal problema en su matrimonio fue la falta de comunicación, y agregó que el divorcio también le permitió reconocer lo que realmente quería en su vida.

“Yo me divorcié, creo que fue por la falta de comunicación y nos lastimamos mucho los dos y lo platicamos mucho. Por eso hago mucho hincapié en las cosas, sobre todo en pensar si estás con alguien que quieres mucho y para darte cuenta de que si la riegas no es por chingarte al de junto sino porque es un error honesto que hay que saber comprender”.

«Nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero», contó.

Más adelante, la actriz comentó que tras dar a conocer su separación tuvo que lidiar con los comentarios negativos de personas externas a su relación.

«Todo mundo nos decía ‘¿Y por qué no lucharon?’, ‘fue muy poco tiempo’. Creo que esas cosas que te dice la gente de afuera que no sabe lo que hay adentro; creo que fue muy de valientes de los dos decir esto no es y no es y por qué seguir con algo en donde no estás cómodo o no te ves mucho más adelante o donde ya se rompió algo que ya no puedes recuperar. Creo que fue en el momento correcto y en el lugar correcto», dijo.

Finalmente, la actriz lanzó una recomendación a todos los espectadores que puedan estar pasando por lo mismo: “Dígase las cosas a tiempo, lo que les molesta de la otra persona”, puntualizó. Sobre su es esposo, la Regina solo tuvo buenos comentarios y lo describió como un excelente ser humano y muy bueno en lo que hace.

