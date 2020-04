Refuerzan medidas por Covid-19 en prevención de la Fase 3 en la Región Centro de Coahuila

Monclova, Coahuila de Zaragoza; a 13 de Abril del 2020.- En el marco de la reunión del Subcomité Regional de Salud se analizaron avances de compromisos, como la llegada del laboratorio para la práctica de los exámenes COVID-19 a quienes aún faltan, así como el ajuste de los horarios de venta de cerveza en los establecimientos comerciales de las 11:00 a 18:00 horas y limitar la cantidad.

El representante del Gobierno de Coahuila, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Coordinador de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno del Estado, junto al alcalde Alfredo Paredes López, coordinaron la reunión con alcaldes de la Región Centro y miembros del Subcomité Regional de Salud, donde determinaron reforzar las medidas preventivas por COVID-19 ante la llegada de la Fase 3, cuando se espera el brote de más contagios.

Al tomar la palabra, Gutiérrez Pérez, representante del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, expuso que se tienen dos programas que se han lanzado: El del apoyo al desempleo, y la entrega de insumos alimentarios, que hoy inician en diversos municipios de la entidad por parte de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado (SIDS).

Con la entrega de despensas por parte del Gobierno de Coahuila, el gobernador Riquelme Solís exhortó a todos los alcaldes de levantar nuevo censo y empatarlo con los padrones que se tienen establecidos ya en municipios, que se van a validar para iniciar el reparto de despensas y así evitar la movilidad de los más vulnerables, durante este tiempo de resguardo en casa.

Expuso además la coordinación que se tiene con los alcaldes de la Región Centro-Desierto para trabajar en la preparación de un sitio hospitalario con la tecnología necesaria para la atención del paciente.

Los miembros que conforman el Subcomité expusieron la problemática que registran en la región, especificando lo propio en cada municipio, para que en conjunto, como en el transporte de personal de empresas foráneas, venta de bebidas alcohólicas y los horarios de ventas, se puedan regular.

El Alcalde de Monclova, Paredes López, dio a conocer la manera en que pueden ampliarse los ventiladores artificiales, para hacerlo dual en caso de ser necesario, siempre y cuando el paciente tenga un padecimiento similar, como lo están haciendo en el Tecnológico de Monterrey bajo un esquema básico.

Pidieron que los directivos de los hospitales se pongan de acuerdo con el personal del Hospital “San José”, para que ahí se lleve a cabo la capacitación en cuanto al uso de este sistema de respiradores.

Además, presentó las acciones que consideran justificadas durante esta cuarentena para estar en la calle:

Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios, centros de salud o un establecimiento con actividad esencial.

Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral y el retorno a su lugar de residencia habitual.

Asistencia y cuidado a mayores, menores dependientes o personas con alguna discapacidad o especialmente vulnerables.

Desplazamiento a entidades financieras, como el banco.

Si viajan en autos particulares, sólo una persona puede ir a bordo.

No caminar por la calle en grupos que, será analizado por Seguridad Pública para aplicar las sanciones respectivas, entre ellas apercebimiento, multa, arresto, o hasta el uso de la fuerza pública para el traslado de personas a su casa.

Incluso la puesta a disposición del Ministerio Público a personas que hayan sido diagnosticadas con COVD-19, que sean sorprendidas sin respetar la cuarentena.

Además acordaron en esta lista la regulación de la venta bebidas embriagantes de lunes a sábado, de las 11:00 a las 18:00 horas, y los domingos “ley seca”.

Los acuerdos se tomaron en conjunto por los alcaldes y las medidas se aplicarán de manera uniforme en todos los municipios.

En esta reunión participaron los alcaldes Florencio Siller, de Frontera; Enrique Soto Ojeda, de Castaños; Amador Garza, de Candela; Gladys Atala, de San Buenaventura, y Abraham Segundo, de Nadadores.

También Andrés Vásquez Garza, de Lamadrid; Yahaira Reyna Ramos, de Sacramento, y Marisol Treviño Puente, de Abasolo.

QUEDARSE EN CASA

El Director de la Clínica 7 del IMSS, quien representa a la dependencia federal, Dr. Víctor Manuel Barbachano, destacó que se registró poco ingreso de pacientes con este tipo de padecimientos, se tienen trabajando 17 ventiladores, 6 en funcionalidad por COVID-19, y bajó la ocupación de 26 pacientes COVID-19 en hospitalización.

“La infraestructura es grande, pero (la cantidad de) los médicos no. Necesitamos más personal, ya que hacen falta médicos especialistas, entre cuatro y 6 especialistas atienden a un paciente en sus instalaciones, no será suficiente si aumenta el número de contagios, pues el piso COVID-19 es para 30 pacientes y tenemos 26 internados, por eso recomendamos urgentemente a la población el uso de cubrebocas y no salir de casa si no hay a qué salir”, advirtió el Director de la Clínica 7.

En este tema, el alcalde Paredes López puntualizó que al tener ya un piso lleno de pacientes COVID-19 en el IMSS, es grave la situación y esto tiene que entenderlo la ciudadanía, por lo que es necesario reforzar todos unidos los operativos que impiden el ingreso de personas foráneas.

“De los 104 casos positivos en Monclova más los de municipios Región Centro, nos obligan a tomar medidas más drásticas, y que los casos sospechosos de forma obligatoria permanezcan en un sólo sitio, pues el pasado 27 de marzo fueron 10 casos en una etapa inicial… a la fecha hay más de 104, hospitalizados 41, 22 de alta y 11 han fallecido.

“En cuanto a los hospitalizados, 35 de ellos están en el IMSS; 6 en el Hospital Amparo Pape de Benavides, y 3 en el ISSSTE”, dijo el Alcalde de Monclova.

Agradeció el apoyo de 5 ventiladores enviados por el Gobierno del Estado y otros 10 que están por llegar, pero siguen faltando médicos.

El responsable del Subcomité y actual coordinador de la Secretaría de Salud en la Jurisdicción Sanitaria Número 4, Faustino Eugenio Aguilar Arocha, expuso que se atiende cada uno de los casos y otros en espera de recibir los resultados, siguiendo con el trabajo de monitoreo, que va de 40 a 42 muestras diarias.

Precisó que una vez que se tenga el laboratorio en esta ciudad, se estaría en condiciones de dar resultados con mayor prontitud.

En esta reunión estuvo personal de la Secretaría de Trabajo del Estado, a través del Servicio Nacional de Empleo, para dar a conocer el programa de apoyo al desempleo, que consiste en otorgar 150 pesos diarios a quien haya perdido su empleo, y además lo relacionado a las micro y pequeñas empresas para financiar capital de trabajo o en su caso capitalizarse.

Edna Miroslava Heredia Alarcón, coordinadora en la Región Centro, expuso los programas que se tienen, con tres formatos, donde se elabora el expediente para que los trabajadores puedan recibir el apoyo económico.

Este programa se dará como capacitación para micro y pequeñas empresas. El objetivo es capacitar a personas que están en una situación vulnerable para encontrar un empleo formal, serán enviados a una empresa para que en ella se desarrollen. Será práctica y un trabajo seguro.

Entre los requisitos para acceder al apoyo está el ser desempleado; buscador canalizado de 18 a más años; cumplir con el perfil que demanda la empresa; contar con una cuenta bancaria para que ahí se le deposite el apoyo, CURP y comprobante de domicilio, entre otros.

EXPONE PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMIA EN LA ENTIDAD

Posteriormente, personal de la Secretaria de Economía del Estado, explicó que se implementan apoyos directos al sector estatal empresarial, con créditos bajos y tasas de interés preferenciales, y aún faltan reglas de operación por definir.

Se busca que todas las empresas y microempresas tengan acceso a este tipo de crédito sin importar la rama industrial, dentro del “Programa Impulso Empresarial Coahuila”, en coordinación con NAFINSA y Fideicomisos Agrícolas (FIRA).

José Alberto Campos, integrante de la Secretaría de Economía, expuso que se busca diversificar los créditos para las MiPymes con un fondo de 800 millones de pesos, y el trámite será por medio de la banca, que anunciará el Gobierno del Estado y será en coordinación con las cámaras empresariales, con montos de 50 mil pesos en adelante.

FIRA, en el sector agroindustrial, aplica en los municipios de la entidad para apoyar a los productores rurales con montos de 100 mil hasta 3 millones de pesos, con una serie de requisitos mínimos.

Para ambos programas, la Secretaria de Economía estará dando una cédula para que sea más fácil y rápida la atención y asesoría.

Se pidió a los empresarios unirse a FONACOT para que los trabajadores puedan accesar a créditos personales para su servicio, poniendo a su disposición los programas que tiene la dependencia estatal.

Posteriormente se llevó a cabo una reunión de trabajo con dueños de restaurantes y posteriormente con los prestadores de servicios funerarios, para analizar la situación de costos y el tratamiento de personas que hayan fallecido por COVID-19.

