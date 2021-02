Reflexiones Amorosas

RECIBIMOS DE DIOS LO JUSTO PORQUE EL ES JUSTO

POR: Antonio Fernández

“Toma, pues, lo que te toca, y vete. Mas yo quiero dar a este último tanto como a ti”. (Mt 20, 14)

La justicia de Dios Nuestro Señor tiene su origen solo en Él, por Él y para Él. El Señor ejerce su justicia en bien de las almas por Él creadas, por lo tanto, requiriere la participación de todo ser humanocomo bien necesario para su salvación, que radica en el deber de practicar su mandamiento, doctrina y Evangelio.El principio de justicia está definido en el primer mandamiento de la Ley de Diosdado a conocer a los siglos por Jesucristo Nuestro Señor al responder la pregunta del escriba; “¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?” Responde; “El primero es: ¡Oye, Israel! el Señor nuestro Dios, un solo Señor es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas”. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe mayor mandamiento que éste”.El principio de justiciaque da a conocer Dios Nuestro Señor es la legislación perfecta del principio y fin de todo ser humano al que le deja clarificado el fundamento del Dios justo. Dios Nuestro Señor es uno solo y no hay ninguno otro,en ello queda entendido, solo a Él se debe; solo a Él se sirve; solo a Él se ama y solo a Él se adora, siendo para ello punto central de su mandamiento, doctrina y evangelioque estásembrado en el centro de la existencia de todo ser humano, a élse ajustará y reducirá su diario obrar,entendiendo, el centro de la vida no está en el mundo, ni el poder, ni la riqueza, menos en los placeres y demás latrocinios en el que se sume a sí mismo la indignidad del ser humano, así como el corazón es el centro de donde fluye la sangre a todo el cuerpo humano para mantener la vida en él, es mucho más trascendente y mayor valor tener a Dios en el centro de su existencia como el impulsor e inspirador para la vida eterna por el que se define en obrar bien y evitar los males, conservando los bienes espirituales que Dios Nuestro Señor ha depositado en las almas para permanecer en Él y seaelpunto central de todos sus actos amar y servir a quien debe lo bueno que somos y se duele de lo malo que somos. El principio de justicia en las naciones del mundo está inspirado en la legislación de Jesucristo Nuestro Señor misma que tiende a instaurar un mundo justo,aunque en los hechos no lo es, pero al menos se tiene conciencia la obligación de esforzarse por llevar a los hechos la esperanza de vivir en un medio justo los pueblos del mundo,lo quealienta a buscarla y conquistarla, en una palabra hacerla realidad alconvertirla en la forma correcta de vivir teniendo a Cristo Nuestro Señor en el centro de sus actos.¿Por qué Jesucristo Nuestro Señor pide a las generaciones que pasan por el mundo vivir en justicia siendo justos entre hermanos? Porque es posible imitarlesiendo justos comoÉl,aprendiendo del justo único por excelencia, la humanidad vivirá en concordia y armonía para su mayor gloria.El ser humano puede vivir si lo quiere en entendimiento con el prójimo; puede perfeccionar si lo quiere este comportamiento; puede hacerlo si lo quiere cuando su conciencia le dicta hacer el bien sin mirar a quien;puede hacerlo si lo quiere amar a Dios ama al prójimo, esto, recibe de Dios cada generación de personas que pasa por el mundo, quien quiso seguir la virtud del justo,definió su destino final porque entiende,que el amor viene de Cristo Nuestro Señor, porque solo Dios puede serlo y hacerlo, de Él recibimos lo justo porque es justo,su Catedra es la demostración real de su misericordia, es la esperanza manifestada en el pasaje del Evangelio del nuevo mandamiento por el invita a que seamos justos; “Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros: para que, así como Yo os he amado, vosotros también os améis unos a otros” ¿Qué pide a la humanidad? Invita a ser caritativos; invita a imitarleen el amor compasivo que perdona y soporta; invita al amor desinteresado que no tiene medida; invita a la humanidad a ser justa, de ello San Pablo esclarece e ilustra; “El amor no hace mal al prójimo. Por donde el amor es la plenitud de la Ley”. El que tiene amor posee todas las virtudes; si falta el amor, no tienen ninguna. El incrédulo en su ignorancia dirá;¿el amar de los perversos es al que se refiere?Se le contesta: Dios es el verdadero amor limpio, puro, generoso, caritativo, dispuesto siempre al bien del hermano en desgracia espiritual o temporal, no al carnal, ese se pierde en la perfidia y la vileza; Dios Nuestro Señor es el padre amoroso y misericordioso en la vida terrena, pero cuando llegue el instante de dar el paso a la otra vida, lo que hoy es burla y duda, conocerá lo justo de su justicia. Reza San Pablo; “¿Cómo invocarán a Aquel en quien no han creído”? ¿Y cómo creerán en Aquel de quien nada han oído?” Las interrogantes del incrédulo, que, aunque diga yo no pienso en ello, ¡Miente! Porque que no lo puede apartar de su mente.

Volviendo a San Pablo del que conocemos la sentencia: la incredulidad no tiene disculpa; reza “La fe viene, pues del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero preguntó: ¿Acaso no oyeron? Al contrario. Por toda la tierra sonó su voz, hasta los extremos del mundo sus palabras” La palabra divina tiene fuerza sobrenatural para convertir las almas, tiene la fuerza espiritual para llevar al pecador arrepentirse, tiene la fuerza espiritual para meditar en ella y tiene la fuerza espiritual para conceder el perdón, por lo tanto, recibimos de Dios lo justo porque el convertido en su arrepentimiento imitará a su Señor aprendiendo de Él sus virtudes de honradez, caridad y de su excelencia divina lo justo,comprendiendo, la justicia habla del derecho natural sobre “aquello que, según alguna igualdad, corresponde a otro, como por ejemplo la retribución del salario debido por un servicio prestado”. Cierto es que el justo orienta su obrar no a su persona, sino en bien de los demás, en la medida que consiste en obrar con rectitud. La persona justa muestra al hermano en pena la realidad del porque está en desgracia;demuestra que por sus angustias viveen constante adversidadobrando con caridad le demuestra que su alejamiento de Dios le tiene esas carencias espirituales que lo han llevado a la problemática que padece, ello es obrar como persona que imita al Señor siendo justo y Santo Tomás define; “El hábito según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada uno su derecho”. (es decir, lo que le corresponde, lo suyo, lo justo).Ninguna persona queda excluida en ello, el Doctor Angélico instruyesobre lo que correspondehacer para ser alma justa ante la vista de Dios en palabra, obra y pensamiento,da a cada quien lo justo para que por ello salve su alma, no estar atado a los bienes que se dilapidan, a las cosas del mundo de ser así la responsabilidad de quien los ha desechado como lo refiere la parábola de los denarios,dará explicación de lo que pudiendo hacerse no se hizo.

