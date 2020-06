Reflexiones Amorosas

EL AMOR DE JESÚS NACE DEL AMOR DEL PADRE

POR: Antonio Fernández

“Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada” … (Jn 14, 23)

El mundo indeciso vive en constante disyuntiva sin decidirse: ¡quiero ser o no quiero ser! pudiendo definirse y salir de esa interrogante no lo hace ni le precisa la necesidad de resolver la verdad de su existencia que es la salvación de su alma, ¿Y porque tanta disuasión de vivir y no vivir la verdadera disyuntiva? Por ejemplo tomar una resolución para una cirugía que puede ser amputación, extirpación o más; la seguridad de que puede o no ser segura inversión los ahorros de toda la vida, la dolorosa perdida de un familiar, el embargo de bienes, consecuencias de un terremoto o tsunamis donde viven familiares o amistades muy queridas, comprar o no la casa para la familia, el secuestro o asesinato a mansalva de un hijo o esposo, en fin son muchas las situaciones que pueden presentarse donde hay que tomar firme y pensada resolución, pero escuchar está situación donde el pecador dice: Sí o no que molestos dicen quienes le rodean; ¿Qué pasa, porque se no se decide? Hay algo en su interior que teme, por eso no resuelve. Así viven muchas personas las cosas del mundo, pero en las cosas de Dios es donde más trabas se ponen para resolverse y hacer suya la palabra de Cristo Nuestro Señor; “Y ven, sígueme”, Aquí es donde salta la duda: si o no, el temor agobia creer, tener fe atribula, se esquiva el amor a Dios y todo por no cumplir a las obligaciones dispuestas por Dios Nuestro Señor en su mandamiento. “Es importante decidirse arreglar tu vida espiritual y veras que lo demás tendrá la mejor definición” Lo que le desajusta es escuchar la conciencia que no solo se lo pide, sino que exige y sacude su persona a retomar su relación con Dios disponer los actos de su vida a ser salva su alma, ello implica lo difícil para el timorato: creer y tener fe en Dios Nuestro Señor, es increíble que el ser humano creado por Dios titubea si debe o no amarle y reconocer; “a Él debo lo que soy” y todavía decir: debo creer en Él o no creer, obligado a tomar una resolución que cambie las condiciones de su alma llevarlo a los hechos es un acto que viene de la misericordia de Dios, permitiendo a esa persona en tiempo y a tiempo olvide su indecisión, es impensable que la persona todavía se atreva a interrogarse así misma murmurando: “ojala y no me equivoque” imaginemos que ese temeroso le dijeran tienes cáncer benigno en la próstata pero se necesita ahora mismo extirparlo porque en el lugar que está puede convertirse en maligno y se pusiera a dudar: no se si me opero o no, ¿Qué pasará? Va a morir. O le dijeran te roban las llantas del auto y parsimonioso dijera ahora que me desocupe veré porque me roban, es posible digamos esto es exagerado, cuando en realidad no lo es, pues si en cosas sin valor se es así o aunque no tengan ese valor, es la misma conducta, el problema u otras cosas que pasan por la vida de las personas se deja de lado la decisión primordial y determinante por la que se ha venido al mundo que no decide tomar el camino que debe y tiene que seguir hasta el final de su vida terrena donde tendrá lo que cosecho sí fue bueno el trigo guardado en el granero dará las ganancias esperadas. Pocos son los que te la vida toman el camino correcto y se resuelven a mantenerse en el buen camino evitando caer en las cosas triviales de la vida convencido de la divinidad del Hijo de Dios, de su Evangelio, Mandamiento y su enseñanza los convierte en el centro de su vida y más conservará unido a las obras buenas que fortalecerán el alma en estado de gracia.

La decisión es importante porque viene por la frecuencia de sacramentos, por asistir a la Santa Misa, la oración, por actos de caridad y amor al prójimo muestran al cristiano católico el valor espiritual del amor de Dios, pues entre más amor se le da hoy mañana es mayor, y en la misma forma se recibirá de Dios, por eso entre más se vive el amor de Dios en el alma creada por su infinito amor, más el valor espiritual del amor de Dios, expone San Gregorio “la prueba del amor son las obras; el amor de Dios, desde su inicio hace grandes cosas por Él, y jamás está ocioso: sí rehúsa obrar, ya no es amor, sino simple apariencia. Dios vive en el corazón de quien le ama realmente, pero no establece su morada en el alma de los que, al sobrevenir la tentación y la prueba, le abandonan” Amar y servir a

Dios es adorarle de palabra, obra y pensamiento como se nos ha enseñado, de nuestra parte es corresponder a su amor con amor al escuchar de sus divinos labios la sublime declaración de su amor que inexplicable se desprecia al caer en la soberbia maligna del pecado. Se pregunta ¿Dónde nace el amor de Dios en las almas creadas a su imagen y semejanza? De la fe y confianza en su misericordia, cuando por el pecado se aleja porque careciendo de ello seguirá en lo malo al que no deja, ese pecador no puede percibir lo que el Sagrado Corazón obra en el alma a que se retracte viene en él lo elevado y glorioso de su divinidad, el amor de Jesucristo Nuestro Señor nace de su corazón y deposita al interior del alma que lucha por no apartarse de su corazón inflamado de amor por nosotros.

El amor de Jesucristo Nuestro Señor es para todas las almas sin exceptuar alguna, es el motor indispensable de la vida sobrenatural, su deseo es entregarlo y se correspondido en el amor entregado, quien ama de verdad a Dios lo tiene en su corazón; porque penetrado el amor de la divinidad en el alma está fortalecido y ya no se aparta de Dios en el tiempo que viene la tentación. Se ha hablado a través de los siglos del amor con la declaración. La conformidad del amor a Dios es voluntaria a los bienes naturales que al entendimiento se presentan como buenos, pues el que ama se goza de la presencia del ser amado, en estas condiciones el amor sienta bases en la persona, pero el “amor” desvirtuado sienta las bases de la incompetencia. El amor de Dios es la virtud de la caridad que inclina al cristiano católico amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, en ello vislumbramos que la caridad es perpetuar el alma a la perfección y cumplimiento que Jesucristo Nuestro Señor dio a conocer al doctor de la Ley; “Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo tu espíritu” Es todo y eso quiere decir nada a medias, nada cuando yo quiero, pide sea todos los días, cada segundo de vida terrena. Jesús ha dado a conocer a la posteridad de los siglos como nos ama su mandato es amarle, pero Él toma como obra de su misericordia que lo que pide da a manos llenas a todas las almas, abre su Sagrado Corazón Sagrario de su divina liberalidad; “ Jesús les respondió y dijo: Sí alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada” La manifestación sublime del Señor habla a lo profundo del corazón: “He aquí el corazón que ha amado tanto”. Amigo lector (a) ¿Qué respuesta le darías? ¿La tienes y no la puedes decir? Te ve vacilante al no tener nada que explicar, a pesar de ello va al corazón a fijar que en él sea imborrable su palabra; “Sí me amáis, guardaréis mis mandamientos” Entendemos, así como ama Dios a las almas sea correspondido no solo en palabra o en los cumplidos sino en las obras, las palabras del mundo van y vienen, pero serán diferentes cuando el pecador las dirige a Dios con fe y confianza las convierte en obras, pero dejar volver la disyuntiva que desvirtúa el amor de Dios por las almas y vencida por el pecador deja atrás esas caídas y toma como divisa de salvación: Todo el que ama, vuelve según el Evangelio, el que no ama no puede cumplir los preceptos de Cristo Nuestro Señor. Reza el Evangelista; “Del amor de Dios brota de por sí la obediencia a su divina voluntad”

