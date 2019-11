Reflexiones Amorosas

LA INVITACIÓN REHUSADA

POR: Antonio Fernández

…” Dijole: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tener el traje de bodas? Y el enmudeció “… (Mt 22, 12)

En una ocasión esperaba en la parada donde pasaban dos rutas de camiones urbanos, una era la antigua y cobraba, la otra que quería introducirse en esa ruta no cobraba, éramos un grupo numeroso de personas esperando la llegada de cualquiera, arriba el segundo y en tropel es abordado vi que resultaría incomodo abordar por estar completa su capacidad preferí esperar la llegada del primero que viene con muy poca gente, comente al operador: …Si hubiera llegado antes se hubiera llenado su camión, a lo que contesto tranquilo: “a la gorra no hay quien le corra” …en efecto, así es en el mundo a la conveniencia de lo fácil se va la inmensa mayoría, lo que no conviene porque es difícil van muy pocos, de donde se puede apreciar la verdadera realidad de la conducta humana manifiesta Cristo Nuestro Señor su conducta; …”Porque muchos son llamados, más pocos los escogidos “ …El llamado a la salvación es de todos y para todos, pero de esos todos pocos van por su convicción y voluntad al camino ascendente de la vida para abordar la gloria eterna. Cristo Nuestro Señor desde el primer instante de su vida terrenal dio, expuso y entrego su llamado, constante e incesante en el pueblo judío al que vino a salvarlo del pecado e hizo saber: …” No vayáis a pensar que he venido a abolir la Ley y los Profetas. Yo no he venido para abolir, sino para dar cumplimiento “… Así su doctrina y mandamiento fue para al pueblo de Israel, y a la posteridad de los siglos su palabra en los Santos Evangelios el medio que fructifico almas de santidad.

En la parábola de los convidados al banquete de una boda regia deducimos que el deseo del divino Maestro es mostrar la perfección de su adoctrinamiento, que la humanidad caprichosa prefiere dejar para irse por el interés material que mueve al disfrute de las cosas del mundo y no el verdadero interés espiritual de su salvación ya que para hacer propia la salvación eterna del alma implica restringirse, implica dejar de lado conductas y comportamientos contrarios al mandamiento del Señor, pero la rebeldía en el interior impulsa adoptar actitudes cómodas justificándose en que lo mejor es no aceptar compromisos, no creer, no admitir, no tener la obligación de que esto no puedes hacerlo porque es malo, este proceder en la persona hace que rechace los medios espirituales que como él todos necesitamos, no toma en serio que Dios a su cuerpo ha depositado en su alma la necesidad imperiosa de salvarla, por lo que es inconcebible cerrar los sentidos a esta realidad, eso mismo hizo el pueblo de Israel, el Señor entrego bienes, gracias y dones, a pesar de verlo y estar con Él viéndolo no o vieron escuchándolo no lo escucharon, es lo mismo que sucede hoy en la mayoría de las almas al pasar por el mundo agobiadas de la vida mundana, porque vivir en las cosas del mundo no es gozo sino que cansa y molesta, oprime y esclaviza solo obrará en favor del pecador para bien de su alma Jesucristo Nuestro Señor, quien da los medios que fluyen incesantes de su mano generosa al acercarse el pecador que, reconociendo su divinidad creer en Él cómo Hijo de Dios, podrá ganará si así lo quiere las condiciones espirituales de entrar en el reino de los cielos, ya que la invitación del Señor es siempre permanente y continua a pesar de no desearla, de la cerrazón como fue en la gente del sanedrín y del pueblo ha continuad cada siglo contra su Creador rechazando su palabra misericordiosa.

Dios nuestro Señor no se aleja del pecador como los seres humanos hacen cuando las cosas que enfrentan tienen muchos obstáculos, prefieren irse por lo fácil y cómodo, pero el Señor, al pecador lo conserva en su deseo que es y será de su parte la salvación de su alma y quede claro sea de quien sea por eso sus enviados surgen en todos los tiempos a pesar de ser perseguidos injustamente hasta darles muerte, ¿Y cuál ha sido la consecuencia de esa persecución? La afirmación en el corazón recalcitrante de la obra redentora del Hijo de Dios hecho hombre que no podrá apartar de su mente, ello no es para que diga el recalcitrante: …El Señor me busca y lo rechazo… no es que merezca el obstinado su benevolencia este de entender que la misericordia de Dios obra en todas las personas porque Dios es

justo y solo es en Él ser justo con el pecador, benigno con el pecador, compasivo con el pecador, y si este continua empecinado e incorregible en su postura contra Cristo Nuestro Señor y su Iglesia, mas se afirma su divina presencia al interior del corazón inquieto, que por su actitud no encontrara salida porque entre más lo desprecia más se arraiga la presencia de Dios misericordioso quien espera paciente el momento de su arrepentimiento, espera paciente el momento que comprenda su error y espera paciente el momento en que haciendo un examen de conciencia y por la oración llegar a la confesión y ser perdonado. Difícil es obtener el provecho y utilidad espiritual que debiera todo cristiano católico encontrar para su bien si se lo propone, en almas recalcitrantes aferradas a esa cerrazón es complicado darse tiempo a corregir lo que todavía es tiempo para conducir su alma a la palabra amorosa del Padre y encontrar en ella esperanza de vida eterna, de lograrlo el entendimiento mostrará no hubo razón despreciar y rechazar la invitación de Dios que obra justamente, al no hacerlo llegará el momento en que su misericordia ya no podrá ser para él.

El Señor invita a sus bodas, invitación por la mayoría despreciada, es posible decir: ¿Cómo es que se desprecia la invitación de Cristo Nuestro Señor a la boda nupcial? Lamentable realidad, no se quiere aprender ni imitar como su divina palabra conmovió y elevo a la santidad de hombres y mujeres en todo tiempo, la respuesta es porque asimilaron amorosas la disposición paternal de Jesucristo Nuestro Señor al recibir su cuerpo sangre alma y divinidad; …”El que de Mí come la carne y de Mí bebe la sangre, tiene vida eterna y Yo le resucitare en el último día “ …Jesús ofrece la vida del alma y la resurrección quede por favor entendido que cuando el alma carece de fe y confianza en Dios al conocer la divina palabra de Cristo Nuestro Señor se escandaliza, ese, debiera recapacitar su escándalo y callar e ir a conquistar los bienes que encontrará en el banquete de las bodas regias.

En la Parábola del banquete nupcial mostrará el Señor que su venida a Israel fue para salvarle del pecado y no a darle el dominio del mundo material como ellos esperaban de su Mesías, de haber aceptado del enviado por Dios Padre su enseñanza y ser participes de su misión reconociendo Israel ser favorecido de Dios, pero como hizo todo lo contrario por zafarse del tutelaje divino y obrar a su conveniencia para dominar el mundo, permanece desde el ayer y hoy en rebeldía contra su Creador viviendo la intranquilidad ante su negativa de no aceptar la divinidad del Señor, quien extiende la invitación a los pueblos paganos que al vislumbrar su doctrina, mandamientos y al paso de los siglos su obra plasmada en los Santos Evangelios, se acogen con fe y confianza en su palabra la que convierten en esperanza y vida de salvación, cada parábola al valorarla se valora la Catedra divina que es doctrina, y da cabe a la afirmación al profundizar en ella como lo fue en aquellos que la escucharon después de repasarla en su mente durante un tiempo encontraron la enseñanza espiritual y moral, esto y más es en está parábola donde el Señor da a conocer el desprecio e indocilidad como desobediencia de su pueblo al no querer asistir al Banquete nupcial, antes de todo no solo veamos a Israel en estas condiciones, véase cada uno que se dice cristiano católico el trabajo en que se envuelve para adherirse a la invitación del banquete nupcial. Cristo Nuestro Señor en la Eucaristía que creemos por la fe está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad viene alimentar cada alma, muchos con gozo pudiendo recibir al Señor y confortar su alma en Él no lo hacen aduciendo razones para no hacerlo de lo que darán a su debido tiempo cuentas de su veracidad.

