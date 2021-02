Reconoce MARS a Subcomité por baja en ocupación hospitalaria en la Laguna

· Hoy amanece a 14%, cifra de las más bajas en los últimos meses

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 23 de Febrero de 2021.- En el marco de la cuadragésima primera reunión del Subcomité Técnico Regional Covid-19, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que la Comarca Lagunera amanece al 14 por ciento de la ocupación hospitalaria, cifra de las más bajas en los últimos meses.

“Mi felicitación a este Subcomité, hoy nos acompaña Manolo Jiménez Salinas, quien encabeza el de la Región Sureste, y no deja de ser una experiencia para todos lo que sucede en cada área de la entidad”, sostuvo.

Declaró que es el resultado de un trabajo coordinado y de un esfuerzo que no excluye a cada Municipio que participó.

“Aquí nadie se hizo para atrás; hoy es la cifra más baja que hemos tenido y debemos seguir cuidando que la gente guarde los protocolos necesarios hasta que llegue el grado de inmunidad necesaria a la población”, señaló Riquelme Solís.

Respecto al proceso de vacunación, señaló que habrá que trabajar de forma organizada y que el Estado respaldará a todos los Municipios, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Sugirió a las alcaldesas y alcaldes que se acerquen a los centros de vacunación, dado que la información de cómo se lleva a cabo el proceso viene desde la Federación.

“Nosotros no escogimos las localidades, estamos en contra de las que escogieron, pero no nos hemos opuesto. Estamos prestando todo el auxilio necesario, no nos vamos a oponer que las vacunas lleguen a nuestra gente”, puntualizó.

En cuanto a la reactivación económica, Riquelme Solís sugirió a este Subcomité que se valore si se da la autorización al transporte público de abrir más el aforo, y si a los restauranteros se les permite una hora más para brindar el servicio, además de otros.

ACUERDOS

En la reunión se llegó a los siguientes acuerdos:

Se autoriza la apertura del consultorio para la atención preventiva contra el cáncer en las oficinas del DIF Coahuila que se ubican en la Colonia La Moderna.

En cuanto lleguen vacunas a la entidad, la Secretaría de Salud deberá informar a los Municipios a dónde se dirigen, para apoyar como se presente la ocasión y la situación.

Este Subcomité analizará, mediante la Mesa Operativa, la solicitud que se hizo para la apertura del asiento del copiloto en los taxis, dado que la ocupación hospitalaria va a la baja en la región.

Se analizará la realización de una feria de empleo dirigida sólo a mujeres, en el marco de su Día Internacional, petición que hizo el Servicio Nacional del Empleo y que de igual forma será turnada a la Mesa Operativa para su posterior resolución.

REFORZAR MEDIDAS

Por su parte, Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, tomó la palabra para exhortar a la población a continuar con las medidas sanitarias.

De la vacunación masiva, advirtió que se debe respetar si la población la quiere tomar o no, pero los invita a ser conscientes de que al estar protegidos, cuidarán inicialmente de su familia, y así de la sociedad.

“La mayoría de las vacunas protege al cien por ciento”, expresó, “y también abarca la protección contra una enfermedad severa o leve”.

“Sobre la estrategia nacional de vacunación, se ha estudiado todo lo que se ha hecho en el mundo, y en ninguna dinámica van a aplicar el biológico primero a pueblos donde no hay Covid”.

Lo que se ha pensado en la entidad es terminar la inoculación en el personal de Salud, en los adultos mayores y continuar en instancias donde hay mayor tránsito de población, como en supermercados y otros, señaló.

Si se vacuna en Torreón a los adultos de 50 años o más, que son en total el 20 por ciento de la población, se salvaría al 80 por ciento de la misma.

Ante la escasez de las vacunas para su distribución, por el momento se debe fortalecer la campaña de que la población sí se la aplique, y aún cuando eso suceda el exhorto es a seguir cumpliendo con las medidas sanitarias.

Por su parte, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, Coordinador de Comunicación e Imagen Institucional del Gobierno de Coahuila, se encargó de dar a conocer los avances del 15 al 22 de febrero por parte de este Subcomité.

Informó que ya se aplicaron 610 vacunas a adultos mayores, y con esta cifra concluye en Viesca, la cabecera municipal.

Mientras que en Gilita, comunidad del mismo municipio lagunero, se ha vacunado a 410 personas de 60 años y más, con lo que van en total mil 20 dosis del biológico que se suministra en esta área.

Hoy se inicia la inoculación de la vacuna Aztra-Zeneca en las comunidades de Tanque Aguilereño, con 120; en Boquilla de las Perlas, con 100; y en Gabino Vázquez, con 170 dosis.

Se recibió también en la Base Aérea Militar del Aeropuerto de Torreón la cantidad de 2 mil 50 dosis de vacunas de Pfizer, para aplicar la segunda dosis, y fueron distribuidas de la siguiente manera:

· 100 para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar de Matamoros.

· 300 para cada una de las Clínicas 16 y 18 del IMSS de Torreón.

· 500 para la Clínica 71 de especialidades del IMSS de Torreón.

· Mientras que fueron 100 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Dr. Francisco Galindo Chávez.

· 100 para el Hospital Militar Regional.

· 650 para el Hospital General de Torreón.

Luis Morales Cortés, Coordinador de Padrones de la Secretaría de Finanzas del Estado en La Laguna, comentó que con motivo del Miércoles de Ceniza se supervisaron diversas iglesias para evitar aglomeraciones, y hubo un saldo favorable.

Se efectuó un operativo conjunto entre la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo, así como plazas y mercados para acudir al Mercado “Abastos” y Mercado “Alianza”, donde se hicieron 14 notificaciones y cinco amonestaciones verbales, además de tres amonestaciones a personas que no portaban cubrebocas.

Dentro del Operativo “Cero Tolerancia” se recibieron 43 reportes de fiestas o eventos sociales.

Se dispersaron fiestas en domicilios particulares en Alamedas, Moctezuma, Obispado, Villas La Merced, Puerta de Hierro, Parque Industrial La Amistad, Monte Real, Valle del Nazas y Ciudad Nazas.

Se clausuraron cuatro establecimientos: dos restaurantes-bar, una quinta y una fiesta clandestina (que fue convocada por redes sociales).

La Procuraduría de Niños, Niñas y La Familia del Estado (PRONNIF) emitió 18 citatorios a padres de familia por menores en entorno de riesgo por consumo de alcohol, en las colonias Pedregal del Valle y Fraccionamiento Ana.

En su momento, Flor Rentería Medina, Coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, expresó lo que se hizo desde la conformación de la Mesa Operativa en torno al tema del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) del Estado.

Toda vez que solicita la aprobación para abrir los centros que de éste emanan, y regresar a clases en la modalidad presencial.

Para iniciar, citó que son 39 figuras o promotores en la Región Laguna y un total de 532 alumnos que reciben apoyo desde este Consejo, y “que estarían regresando a clases presenciales”.

La funcionaria advirtió que se capacitó a 7 promotores de Torreón; 10 de Viesca; 4 más de Francisco I. Madero y 12 de San Pedro de las Colonias.

Para esta reunión se dieron cita en el Centro de Convenciones de Torreón (CCT) Juan Pérez Ortega, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI; Rocío Quiroz Flores, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria VII, y César del Bosque Garza, titular de Atención Covid Laguna.

El Presidente Municipal de Torreón, Jorge Zermeño Infante; la Alcaldesa de San Pedro de las Colonias, Patricia Grado Falcón; la Presidenta Municipal de Viesca, Nadia Jaramillo Rodríguez; el Alcalde de Matamoros, Horacio Piña Ávila, y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública en La Laguna, Adelaido Flores Díaz, y del Mando Especial de La Laguna, acudió el General de Brigada DEM Porfirio Fuentes Vélez.

Leticia Sánchez Campos, titular de la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Así como representantes de la XI Región Militar, de hospitales privados, públicos, del ámbito comercial, empresarial y funcionarios públicos municipales, regionales y estatales.

