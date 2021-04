Reconoce Eduardo Aguirre crecimiento en Guardianes 2021

Torreón, Coahuila a 23 de Abril de 2021.- “No soy el peor cuando ando mal, ni el mejor cuando estoy en buen momento”, señaló Eduardo Aguirre, delantero del Santos Laguna, quien se encargó de anotar dos de los tres tantos que contribuyeron a la victoria de los Guerreros frente a los Diablos Rojos del Toluca en la jornada 15 del Torneo Clausura 2021.

El futbolista mexicano reconoció que la actual competición le ha servido para su crecimiento personal y profesional, asegurando que mantiene el mismo nivel de trabajo para reflejarlo en el terreno de juego: “El torneo pasado jugué más minutos. Yo seguí en lo mío y se dio este buen partido (contra Toluca) que refleja mi entrega desde que llegué Santos”.

Asimismo, el Mudo resaltó lo duras que han sido las críticas desde el arranque del semestre por medio de las redes sociales; sin embargo, el apoyo de sus compañeros, en especial de Carlos Acevedo y Hugo Rodríguez, así como de su familia, fueron clave para seguir entregándose al cien por ciento por el equipo: “Desinstalé varias redes para no meterme cosas a la cabeza. Acevedo me arropó bastante al igual que Hugo Rodríguez y mi familia, que siempre me está apoyando”.

Partido contra Pachuca

Respecto al encuentro que disputará Santos Laguna contra los Tuzos del Pachuca el próximo lunes 26 de abril en el Estadio Hidalgo, correspondiente a la jornada 16 del GUARD1ANES 2021, Aguirre dijo que, si bien hay presión por conseguir los resultados, la mentalidad del equipo albiverde es ganarle a cualquier rival y buscar el pase directo a la Liguilla.

