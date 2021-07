Recibe Torreón al Rugby 7 de los Nacionales CONADE 2021

Torreón, Coahuila de Zaragoza; a 16 de Julio de 2021.- 300 atletas de 11 estados del País darán vida este fin de semana al torneo de Rugby 7 de los Nacionales Conade 2021, que se llevará a cabo en esta ciudad coahuilense.

Con la llegada de las delegaciones este viernes al Centro Operativo, comenzó la actividad de la disciplina.

Como parte de los protocolos sanitarios indicados para este tipo de eventos, todos los participantes en este evento nacional se realizaron las pruebas de antígenos para descartar cualquier riesgo de contagio.

Los estados que estarán disputándose las medallas en este deporte son Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Nuevo León, Morelos, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Colima y el anfitrión Coahuila.

Las categorías participantes son: Sub 17 y Sub 20 en la Rama Varonil; y Sub 20 en la Femenil.

Los juegos se llevarán a cabo durante sábado 17 y domingo 18 del presente, a partir de las 09:00 horas en los campos del Nuevo San Isidro.

