Rechaza AMLO agresión a periodistas en cobertura presidencial

Ciudad de México a 02 ee Diciembre de 2019.- Luego de que ayer se diera a conocer que el periodista Irving Pineda fue agredido por un grupo de simpatizantes de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que reprueba la agresión y reiteró que no se le paga a ningún reportero.

“supe que te agredieron -Irving Pineda-a ti y lamento esa agresión y la repruebo porque no se debe agresor a nadie, eso en vez de ayudar perjudica”.

El mandatario dijo que “en vez de ayudar, afecta, son conductas reprobables, no violencia de ningún tipo para nadie, es un movimiento pacífico”.

Recordó que los periodistas “estaban subordinados al poder, no queremos eso, libertades completas, derecho a disentir y no se debe agredir”, comentó.

Negó el presidente que al periodista de TV Azteca le haya dado “chayote”, al preguntar el reportero Irving Pineda una aclaración.

“Ya no se gasta en publicidad lo que se gastaba antes, eso es un cambio que genera desconcierto y otro cambio que todos los días se informe y otro qué hay más actividad en la redes sociales”.

Cabe recordar que en diversas ocasiones se ha acusado que el actual Gobierno esta censurando a comunicadores y medios de comunicación.

«Lo de Loret de Mola, que nos achacan, nunca lo hemos hecho

Recordó que una vez en Guanajuato Le hicieron una entrevista y corrieron al que la hizo y otra de radio en la CDMX, y al bloque introductor y en eso entra llamada de los dueños y ya no regrese, me ofreció disculpas porque lo amenazaron, estaba temblando, lo abracé y le dije “no pasa nada”.

“Ahora que se va Brozo, también, hasta me cae bien; nadie en este gobierno censura, están haciendo creer qué hay censuras a medios, lo qué hay pasiones de simpatizantes, pero estoy seguro que van auto limitarse”

El periodista Irving también lanzó la pregunta de que el expresidente Felipe Calderón alguna vez le dio dinero.

El presidente dijo que él que nada debe nada teme, mientras más que golpean más digno me siento, comentó.

“En lo que a mí corresponde no tienes ningún problema con nosotros”, le comentó el presidente al periodista.

Dijo que ha invitado a Emilio Azcarraga y lo insultan, lo agreden y me irrita; “paga por todos los que han hecho comunicación, porque hay otros empresarios que salen por la puerta principal y no les dicen nada, empresarios también de medios y contra Emilio directo, grosero que yo agregó disculpas porque ese comportamiento no se debe aplicar a nadie. No puede haber agresión de ese tipo, ni siquiera es para que televisa hable bien del gobierno, nunca lo hecho ni lo haré”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...