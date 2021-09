Rebel Wilson posa en traje de baño tras bajar 27 kilos

(AGENCIAS) 28 de septiembre de 2021.- La estrella de Pitch Perfect ha bajado poco más de 27 kilos desde el inicio de 2020 y quiere ser un modelo a seguir para sus fans.

Antes de cumplir 40 años, Rebel Wilson prometió que haría un cambio radical con su físico y la pandemia fue el pretexto perfecto para poner manos a la obra. Ahora, pretende ser un ejemplo para sus fanáticos y gente que, como ella, desean hacer un cambio en su vida pero consideran que no están en edad para hacerlo o no saben de qué manera conseguirlo.

Fue con una serie de tres fotografías que la actriz, en traje de baño y luciendo su nueva figura, escribió un poderoso mensaje. “Nunca es demasiado tarde para mejorarse a sí mismo, para mejorar su salud, su corazón, su felicidad, su armonía”.

“Para todos los que están tratando de ser un poco mejores esta semana: ¡adelante! Cada parte cuenta. Cada esfuerzo vale la pena. Tú lo vales”, exclamó desde un exclusivo resort en la Polinesia Francesa.

Cuando comenzó el 2020, la actriz prometió que utilizaría ese año para enfocarse en su salud. Wilson, de ahora 41, presumió su evolución física en redes sociales y el cambio fue aplaudido por sus seguidores. Era muy común verla haciendo todo tipo de ejercicio como pesas, caminatas o lo que fuera sugerido por su entrenador físico. Por supuesto que, a la par, Rebel cambió por completo su dieta y logró perder más de 20 kilos (¡y contando!).

En un principio, Wilson se había fijado la meta de bajar un peso considerable por salud. Ahora, la actriz presume sus logros y reflexiona sobre lo lejos que ha llegado. En agosto, Rebel compartió una foto que encontró de aquella época ‘más insalubre’, justo de los meses posteriores a la muerte de su padre, cuando ella recurría a la comida para ‘adormecer sus emociones’.

“Mi padre había fallecido de un infarto y fue un momento muy triste. No pensaba muy bien de mí misma y no me valoraba como debería haberlo hecho”, reveló en el post acompañado de una imagen de ella y el tenista Novak Djokovic.

Al mirar hacia atrás, Rebel Wilson presume orgullosa en lo que se ha convertido esa ‘chica’ y todo lo que ha logrado de la mano de un experto. La actriz acudió a un centro orientado a la salud en Austria, en donde aprendió a reducir su ingesta de carbohidratos y aumentar su consumo de proteína mientras mantiene un equilibrio general que le permite comer de vez en cuando un antojo no tan saludable.

Fue ese tipo de mentalidad lo que funcionó en Wilson. Después de varios intentos para bajar de peso con dietas de todo tipo, por primera vez con este nuevo sistema ‘no había recuperado ningún peso’. “Creo que abordé este cambio desde todas las áreas. Lo más importante y en lo que nunca había trabajado fue en el lado emocional. Lo que sufrí, supongo, como la alimentación emocional clásica, así que realmente trabajé en ese lado”, explicó durante los primeros meses que comenzó a ver cambios en su cuerpo.

