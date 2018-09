Rafael Figueroa y Juan Flores entronizado como Guerreros de Honor

Torreón, Coahuila a 16 de Septiembre de 2018.- Previo al encuentro entre Santos Laguna y León, correspondiente a la jornada 9 de la Liga MX, Rafael Figueroa y Juan Flores, nuevos Guerreros de Honor, colocaron su fotografía conmemorativa en el Auditorio Orlegi de Territorio Santos Modelo en compañía de sus familias, en ceremonia sumamente especial que fue encabezada por el Presidente de Club Santos Laguna, Alejandro Irarragorri.

Posteriormente, al medio tiempo del encuentro, se realizó la entronización de los nuevos Guerreros de Honor, en la cual fueron revelados sus nombres en los palcos del Estadio Corona, enmarcados

en la historia de la institución albiverde.

Con respecto a este homenaje, Rafael Figueroa comentó: “Es un sentimiento indescriptible, una alegría, es una emoción, no encuentro las palabras para explicarlo, te agradezco Alejandro (Irarragorri), por todo lo que hemos vivido, lo que hemos luchado y hoy como siempre le agradezco a Dios, a mi familia, a toda la institución, a los jugadores, trabajadores, que me hicieron crecer como

M persona, gracias a Dios hoy he pasado lo que ni en mis sueños pensé”.

Por su parte Juan Flores mencionó: “La verdad es un orgullo, lo dije anteriormente, quiero agradecerle a usted Alejandro, usted no me vio jugar, a usted le han platicado lo que pasó en esos tiempos y no cualquiera hace este tipo de homenajes, ustedes lo hacen, hace muchos años dejé de jugar en esta zona, créanme que a este equipo le tomé cariño, porque la gente me comprometió desde el primer día que llegué aquí. Soy un representante de Santos Laguna allá en Honduras y les

comentaba que allá hay mucha gente que se pone la camisa de Santos y eso me pone orgulloso, de ser parte de este equipo, que la gente me siga recordando y la verdad eso no tiene precio, por eso le

agradezco a todos”.

Me gusta: Me gusta Cargando...