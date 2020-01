Quiero regresar a México, ha sido pesado vivir en Wuhan: Valeria

Wuhan, China a 30 de Enero de 2020.- Quiero regresar a México, a pesar de que estoy bien de salud, aseguró Valeria Díaz Hernández, estudiante mexicana de 23 años que se encuentra atrapada en Wuhan, China, tras el brote de coronavirus registrado en ese país.

Autoridades de la embajada de México en Pekín, China, “se contactaron conmigo para preguntarme acerca de mi salud y si me gustaría ser retirada del país y yo les dije que sí, yo prefiero regresar a México”, recalcó.

En entrevista, la joven describió que en las últimas semanas “ha sido difícil y pesado” vivir en Wuhan, sobre todo por la “cuarentena” a la que han sido sometidos los habitantes de esa ciudad.

«Ha sido un poco pesado porque ha cambiado la ciudad; no hay taxis, no hay metro, no hay autobuses, las tiendas están cerradas, las calles están vacías, obviamente yo intentado no salir de mi casa para nada y cuando lo hago es con muchas medidas de precaución”, dijo.

