¿Qué se hizo en el rostro? Lyn May aparece rejuvenecida en las redes sociales

(AGENCIAS) 05 de octubre de 2021.- Lyn May sigue dando de que hablar y al parecer así será por un tiempo, ya que además del revuelo que ha causado en las redes sociales la noticia de su embarazo, recientemente sus seguidores quedaron impresionados al verla en una fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, ya que luce irreconocible del rostro y hasta con unos años menos.

En la fotografía que compartió en sus redes se le puede ver con un nuevo look, el cual fue el que llamó la atención de sus fans, pues se dieron cuenta de que se había sometido de nuevo a un tratamiento estético.

Y lo que hizo en el rostro no quedó en secreto, pues la mujer de 68 años invitó a los usuarios de la red a que se pusieran botox junto con ella.

De hecho, compartió un video en el que aparece luciendo un nuevo peinado, un vestido lleno de chaquiras y con el rostro más rejuvenecido que nunca, y es que según ella, tenía relativamente poco que le habían hecho sus «arreglitos».

La vedette no tardó en aprovechar su grabación para invitar a todos a que se pusieran botox o se hicieran una cirugía plástica. «Hola, amigas. Les saluda Lyn May, las invito, el día 9 con el doctor Gamaa la clínica a que se pongan botox, las espera su amiga Lyn May. Recuerden a la clínica del doctor Gama para que se pongan botox con Lyn May cantando y bailando para todas ustedes, las amo», señaló la famosa.

«Las invito a ponerse bonitas con la mayor seguridad y profesionalismo corazones, las quiere su amiga», escribió Lyn May junto al video del anuncio.

Ante la invitación de la bailarina, los comentarios no se hicieron esperar, ya que para muchos el mensaje no era correcto, además argumentaron que al ponerse esa sustancia estaba poniendo en duda su embarazo.

«Entiendan que no está embarazada y nunca lo estuvo, todo fue un invento», «El peor ejemplo para dar esas recomendaciones», «Señora madure», mientras que otros salieron en su defensa afirmando: «Pues para mí se ve mejor creo que sus nuevos retoques le han favorecido”, de puede leer en algunos de los comentarios que recibió.

