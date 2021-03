Que no se confunda, no es miedo: la valla en Palacio es por los que van a provocar y a agredir: AMLO

Ciudad de México a 06 de Marzo de 2021.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la valla de Palacio Nacional no se colocó por miedo, sino para evitar provocaciones de los que se podrían infiltrar en la marcha de las mujeres.

“En Ciudad de México pusieron una valla. Habrá manifestación de mujeres. Están en su derecho de manifestarse, pero hay mucha provocación, mucha gente que se infiltra y que lo que busca es causar daño. Utilizan como forma de protesta la violencia y tiran bombas molotov, y no queremos que haya heridos en ningún bando”, dijo el mandatario durante la supervisión de obra del Tren Maya.

“No queremos heridos entre las fuerzas de seguridad pública ni entre las mujeres. Debemos proteger nuestros monumentos históricos. Cuando se pinta Bellas Artes, el Palacio Nacional, cuesta trabajo despintar porque hay que pedir autorización al INAH. No se puede estar afectando a la cantera de estos edificios que tienen siglos. No se impide el derecho a la manifestación. Que se manifiesten todos los que quieran. Pueden hasta insultar. Está prohibido prohibir. Tenemos que evitar las provocaciones”, expuso López Obrador.

“Que no se confunda, no es miedo. Todos los seres humanos tenemos miedo, pero es distinto a la cobardía. No es por eso que se ponen las vallas. Es para que no haya provocación. Es nuestra obligación garantizar la paz y la tranquilidad, sin represión. Prefiero eso a que estén frente a frente fuerzas de seguridad y mujeres. Tenemos que seguir manifestándonos de manera pacífica”, dijo.

“La vez pasada tiraron bombas, explosivos, a la puerta del Palacio, y no es sólo causar daño al edificio sino a las personas, incluso a las que van a manifestarse”, añadió.

El Presidente dijo que él fue opositor muchos años, “opositor decidido”. “Y levantamos movimientos fuertes. Caminé dos, tres veces desde Tabasco hasta la Ciudad de México. Protestamos de manera pacífica en 2006, cuando nos robaron la presidencia. Lo más fácil era, con los manifestantes, tomar el Palacio, pero un dirigente no tiene el derecho a poner el riesgo la vida de las personas”.

“Gandhi no utilizó la violencia. Mandela no usó la violencia. Martin Luther King no usó la violencia. Optaron por la no violencia. Ese es el camino y convencer y argumentar, no imponer y lanzar bombas molotov. No hay que agredir a nadie. Hay que debatir con respeto. Tenía interés en aclarar eso. Nuestros adversarios aprovechan todo para cuestionar”, expuso.

