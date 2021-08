Publican Investigadores de la UAdeC Artículo en Revista Científica Alemana

Viesca, Coahuila a 29 de agosto de 2021.- Comprometidos con el quehacer académico y científico de la Universidad Autónoma de Coahuila, investigadores del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila (CIJE)publicaron el artículo “Predicción in silico de compuestos bioactivos de las plantas del desierto mexicano como potenciales inhibidores de COVID-19” en la revista de ciencia alemana Journal of Medicinal and Spice Plants.

El texto científico es producto de una investigación desarrollada en el CIJE de Viesca y fue planeada por el director del Centro, Jorge Alejandro Aguirre Joya, eljefe de Investigación y Posgrado, Cristian Torres León y contó con la participación del profesor investigador, David Ramiro Aguillón Gutiérrez, de igual forma, se invitó al Dr. Alexander Czaja de la Universidad Juárez del Estado de Durango por su experiencia en el área de paleobotánica y evolución, además de su colaboración de la traducción del documento al alemán.

El estudio demostró que los fitoquímicos naturales presentes en plantas del semidesierto como Orégano Mexicano (Lippia graveolens) y Gobernadora (Larrea tridentata) actúan como inhibidores potenciales de las proteínas Mpro y RdRp de COVID-19; los resultados encontrados fueron superiores a los determinados en los compuestos químicos antivirales como Lopinavir, Ribavirina y Remdesivir.

El Dr. David Aguillón Gutiérrez, mencionó que el trabajo de investigación es de relevancia, ya que demuestra el potencial de valorización que tienen las plantas del semidesierto de Coahuila para la obtención de novedosos productos como sanitizantes contra el COVID-19 y otros virus.

El orégano tiene una buena capacidad antioxidante y antimicrobiana, características importantes para la industria alimentaria ya que pueden favorecer la inocuidad y estabilidad de los alimentos como también protegerlos. Existen además algunos informes sobre el efecto anti mutagénico y anti carcinogénico del orégano sugiriendo que representan una alternativa potencial para el tratamiento y/o prevención de trastornos crónicos.

“La actual pandemia ha exigido un rápido desarrollo de soluciones a este problema, los recursos vegetales del semidesierto pueden ser utilizados de forma sostenible para el desarrollo de agentes antivirales que puedan traer importantes beneficios a la salud y generar beneficios económicos en las comunidades rurales”, explicó.

Asimismo, Aguillón Gutiérrez, informó que el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico de la UAdeC, continúa desarrollando estudios de etnobotánica para conocer y documentar el uso medicinal de las plantas del semidesierto para su uso en la industria médica, de alimentos o farmacéutica, y con ello, preservar y difundir el conocimiento ancestral sobre los usos de recursos biológicos de Viesca.

El artículo científico “Predicción in silico de compuestos bioactivos de las plantas del desierto mexicano como potenciales inhibidores de COVID-19” se encuentra disponible en la edición más reciente de la revista Journal of Medicinal and Spice Plants, publicación con más de 30 años de experiencia sobre temas diversos para la agroindustria, comercio y logística, tanto en Alemania y a nivel internacional; de igual manera, está publicada para su visualización electrónica en idioma alemán en el siguiente enlace: http://www2.uadec.mx/pub/CIJE/Art/TorresInSilicoScreeningBioaktiverZAG2020.pdf .

David Ramiro Aguillón Gutiérrez es Médico Veterinario Zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es Maestro y Doctor en Ciencias Biológicas con especialidad en Embriología y Zoología por la Universidad Estatal de Moscú M. V. Lomonosov, Rusia, tiene un postdoctorado en Biodiversidad y Conservación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México; es Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT.

Cristian Torres León es Ingeniero Agroindustrial, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, tiene Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la UAdeC, además, obtuvo un Ph.D. en Ciencias Biológicas por la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil; actualmente, es profesor investigador tiempo completo y forma parte del SNInivel 1.

Jorge Alejandro Aguirre Joya es Químico Farmacobiólogo de formación, con Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma de Coahuila, además de ser profesor investigador de tiempo completo de la máxima casa de estudios, cuenta con registros de patentes y transferencias tecnológicas a comunidades rurales de Coahuila y Zacatecas.

