Publican Docentes Investigadoras de la UAdeC Artículo en la Royal Society of Chemestry

Saltillo, Coahuila a 23 de Febrero de 2021.- Con el fin de generar conocimiento sobre biomateriales, la Doctora Antonia Martínez Luévanos y la MC Sofía Estrada Flores, docentes investigadoras de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, fueron publicadas en la revista científica RSC Advances, de la Royal Society of Chemestry.

Gracias a las aportaciones realizadas a través de la investigación titulada “Facile synthesis of novel calcium silicate hydratednylon 6/66 nanocomposites by solution mixing method” (Síntesis fácil de nuevos nanocompuestos de silicato de calcio hidratado de nilón 6/66 mediante el método mixto de solución), las docentes realizaron la publicación en una de las revistas científicas más importantes a nivel mundial.

La Dra. Antonia Martínez Luévanos, expresó que, dentro del Cuerpo Académico Materiales Cerámicos Avanzados y Energía, el cual dirige, se trabaja en una línea de investigación que aborda la síntesis y caracterización de materiales cerámicos para su uso en energía, en medio ambiente y en biomateriales.

De esta manera, el artículo es resultado de una investigación realizada por Sofía Estrada Flores durante sus estudios de Maestría en la Facultad, y que recibió apoyo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como de la máxima casa de estudios, lo que permitió generar conocimiento sobre biomateriales, en este caso materiales compuestos de un material cerámico y uno polimérico.

Martínez Luévanos, explicó que dentro del área de biomateriales se encuentran unos materiales que son específicamente diseñados para utilizarse en la liberación controlada de fármacos y hay otra que trabaja con biomateriales para aplicarse en la osteointegración, es decir en la regeneración de tejido óseo.

En este sentido, el artículo lleva resultados de materiales para la aplicación en cuanto a osteointegración en específico, es decir que, una vez que es implantado en alguna parte de cuerpo, por ejemplo, en un hueso fracturado o reemplazo de una parte de hueso de cualquier parte del cuerpo, puede incorporarse de manera que no daña al cuerpo.

Esto se debe a que el organismo lo reconoce porque tiene propiedades biocompatibles, además de no ser rechazado, es capaz de inducir la regeneración de tejido desaparecido o fracturado, asimismo puede contener un fármaco, como un antibiótico, que se libere durante el proceso de implantación.

La Doctora en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica, explicó que el biomaterial se diseñó en el laboratorio con las especificaciones necesarias, posteriormente se hicieron pruebas en presencia de células de biocompatibilidad con plasma, suero salino, entre otros; está basado en una investigación crítico analítica del tema abordado por otros investigadores en artículos científicos sobre esta área.

“Nos metemos al laboratorio junto con estudiantes de licenciatura o posgrado y le vamos enseñando al estudiante a hacer investigación en la práctica, una cosa es el trabajo en el aula y otra es trabajar el método científico, lo que permite generar resultados, artículos para congresos y revistas de alto impacto, así como incidir en la formación de recurso humano que continúe con la divulgación de la ciencia”, puntualizó.

Por su naturaleza, la investigación tiene muchas bondades y es de gran beneficio para la sociedad al ofrecer nuevas alternativas en materia de biomateriales para la regeneración de tejido óseo, por ello, la Dr. Martínez Luévanos y la MC. Estrada Flores han sido reconocidas como parte de un selecto grupo de investigadores por parte del Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Comparte esto: Facebook

WhatsApp

Twitter