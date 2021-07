Protección Civil reportó sólo pequeños encharcamientos a causa de las lluvias en Gómez Palacio

Gómez Palacio, Durango a 22 de julio de 2021.- Hasta el mediodía de este miércoles, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Gómez Palacio reportó el registro de lluvias intermitentes que han derivado en pequeños encharcamientos en el área urbana, sin problemas mayores para la ciudadanía y para los conductores.

Con un pronóstico de precipitación pluvial durante todo el día, se recomienda transitar por las vialidades y carreteras del municipio con precaución, evitando altas velocidades, con las luces encendidas y prestando atención a las condiciones del pavimento.

Además, se pide a la población en general permanecer en un lugar seguro y no salir si no es necesario, así como no acercarse a postes o cables con cableado eléctrico.

Por lo que toca a los cuidados o medidas a observar en casa, se aconseja mantener limpios techos y canaletas para no sufrir de goteras y daños a los domicilios, prestando atención a las mascotas se encuentren debidamente resguardadas.

En lo que representa un llamado permanente, que cobra especial relevancia en tiempo de lluvias, se reitera la petición de no tirar basura, bolsas de plástico y demás objetos en las calles para que no se obstruya el alcantarillado de la ciudad.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet