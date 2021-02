Propone AMLO acuerdo a gobernadores para no intervenir en elecciones

Ciudad de México a 23 de Febrero de 2021.- Previo al inicio de campañas electorales, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a los 31 gobernadores del país, apoyar un “acuerdo nacional en favor de la democracia” de cara a las elecciones del próximo 6 de junio.

«Los exhorto a que no intervengamos para apoyar a ningún candidato de ningún partido; a no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales; a denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de ‘cuello blanco’ para financiar campañas; a impedir la compra de lealtades o conciencias; a no traficar con la pobreza de la gente; a no solapar a tramposos electorales, a evitar el acarreo y relleno de urnas”, dijo AMLO.

Por su parte, también manifestó que actuará como siempre, con absoluta rectitud y en defensa de la soberanía popular.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario exhortó a los gobernadores a seguir el ejemplo de Francisco I. Madero, cuyo principal aporte, indicó, se dio principalmente en el terreno de la democracia.

“Los convoco a que juntos hagamos historia, el acuerdo nacional por la democracia y su efectiva ejecución nos permitirá establecer en México la ansiedad democracia de manera perdurable, y ello elevará a nuestro país hasta lo más alto en el concierto de las naciones, atrás quedarán los malos recuerdos de siglos de imposiciones y fraudes electorales y nuestro pueblo con sus legítimas autoridades seguirán dando ejemplo de dignidad y grandeza”, dijo.

