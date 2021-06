Promueven Cultura Física con el Día de Desafío MX21 entre los Coahuilenses

Impulsa INEDEC actividades para mejorar la salud

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 06 de junio de 2021.- A lo largo de los últimos 26 años, el Día del Desafío, coordinado mundialmente por The Association a for International Sport for All (TAFISA) y en el Continente Americano por el Sesc São Paulo —con apoyo institucional de International Sport and Culture Association (ISCA), la UNESCO y en México por la CONADE—, se ha consolidado como uno de los más importantes movimientos comunitarios de lucha contra el sedentarismo.

Lo anterior por medio de una red de asociados conformada por ciudades, instituciones y personas conectadas por un mismo propósito: promover y posibilitar la práctica regular de actividades físico-deportivas en todas las fases de la vida y para todas las personas.

Sin embargo, teniendo en cuenta el escenario global de la pandemia del Covid-19, las medidas de distanciamiento social, la restricción de circulación de la población, y a partir de la convocatoria de TAFISA para que el Día del Desafío sea realizado con seguridad en este contexto, se hace necesario un nuevo modelo de actuación.

Esto para incentivar la promoción de acciones en el entorno digital a través de las redes sociales, así como de manera presencial con grupos limitados y evitando eventos masivos.

“El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, en seguimiento a nuestros programas de cultura física en cuanto a la promoción de estilos de vidas activas, promovemos esta convocatoria de la CONADE en los diferentes municipios de nuestro estado”, señala la dependencia estatal.

El INEDEC realizó la difusión de actividades físicas al aire libre, entrenamientos, caminatas, partidos de liga, actividades cotidianas en unidades deportivas, parques y plazas.

Cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos por cada Subcomité Técnico Regional Covid-19, de igual forma se promoverán acciones utilizando entornos digitales.

Cada acción se registró con el Hashtag: #DiadelDesafioMX21

Las instituciones que se sumaron a este movimiento son Dirección de Educación Física, IMSS y el Instituto del Deporte de los Trabajadores, así como los siguientes 18 municipios:

Castaños, Abasolo, Candela, San Buenaventura, Nadadores, Sacramento, Cuatro Ciénegas, Sabinas, Múzquiz, Progreso, Torreón, San Pedro, Viesca, Matamoros, Francisco I. Madero, Saltillo, Arteaga, Parras de la Fuente, Ramos Arizpe, General Cepeda, Acuña y Piedras Negras.

