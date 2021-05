Príncipe Harry se ofreció voluntario para grabar una sesión de terapia

(AGENCIAS) 24 de Mayo de 2021.- El príncipe Harry no solo realiza declaraciones ‘polémicas’ o ‘explosivas’, como se han venido definiendo hasta ahora, acerca de su vida en la monarquía británica en la nueva serie que creó con Oprah Winfrey The Me You Can’t See.

En la serie que transmite Apple TV+ el nieto de Isabel II también habla largo y tendido de sus problemas de salud mental, bien sea para explicar que le llevaron a consumir drogas y alcohol o para confesar que se sintió furioso tras la muerte de su mamá, Lady Di cuando él tenía tan solo 12 años.

En el tercer episodio de este proyecto, Harry aparece sometiéndose a una sesión de terapia siguiendo una técnica llamada “Desensibilización y Reprocesamiento por Movimientos Oculares” que se utiliza para ayudar a procesar recuerdos, emociones o pensamientos dolorosos relacionados con algún tipo de trauma.

Dawn Porter, que codirigió la serie con Asif Kapadia, reveló que el duque de Sussex se mostró encantado de hablar acerca de su salud mental y que, de hecho, fue idea suya invitar a las cámaras a grabar su encuentro con su terapeuta para probar una forma de terapia que le interesa desde hace tiempo.

«Asif Kapadia colaboró estrechamente con Harry, y resultó muy interesante porque estuvimos trabajando en la serie durante tanto tiempo que sabíamos mucho sobre lo que el príncipe Harry estaba haciendo para proteger su bienestar mental. Y cuando cuentas con Oprah Winfrey y con los mejores asesores del planeta a tu disposición, tienes acceso a muchas de las mejores técnicas de investigación y a la mejor medicina», señaló a la revista Town & Country.

«Tienes que seguir probando cosas nuevas y esforzándote, y el hecho de que se ofreciera a probar algo fue una forma estupenda de enfatizar y subrayar ese punto», comentó acerca de la transparencia de Harry a la hora de explicar que lleva entre cuatro y cinco años acudiendo a terapia.

El hijo menor del príncipe Carlos se animó a dar ese paso al poco de conocer a su actual esposa para solucionar sus problemas porque sabía que, de otra manera, acabaría perdiendo a una mujer con la que se imaginaba pasando el resto de su vida.

