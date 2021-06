Primer abogado de Ginny Hoffman descarta abuso de Héctor a Alexa Parra

(AGENCIAS) 25 de junio de 2021.- Conforme avanzan los días se saben más cosas sobre las acusaciones que hacen Ginny Hoffman y su hija Alexa contra Héctor Parra por presunto abuso sexual.

Y aunque el actor se encuentra detenido, su defensa ha argumentado tráfico de influencias por parte del diputado y actor Sergio Mayer, además de un mal trabajo por parte de la Fiscalía, pues mostraron el primer dictamen, con fecha del 9 de noviembre del 2020, donde “no se detectó sintomatología, ya que entre su decir y sentir no existía una congruencia, observando inconsistencias en su discurso y disonancia afectiva”

Ahora, en exclusiva para De Primera Mano, de Imagen Televisión, el abogado Víctor Carrillo, quien trabajó primero el caso con Ginny Hoffman cuando preparaban la denuncia contra Héctor, reveló lo sucedido con la primera declaración de Alexa.

Yo nunca tuve contacto personal, toda nuestra comunicación fue vía telefónica. Ella me envía la narración de su hija sobre los presuntos hechos de los que fue víctima. Me pide mi opinión. Yo, honestamente, de esa declaración, la forma en la que estaba hecha no era contundente, no había precisión, era muy ambigua, y desde mi punto de vista no había delito. A mí me sorprende que en este momento esté judicializada y esté privado de la libertad el imputado”.

En cuanto a si en la primera declaración Alexa mencionó que su padre tocaba sus genitales, el licenciado Carrillo fue contundente al decir que ‘no, en ningún momento’.

Eso sí lo habría considerado yo como un delito y entonces habría comentado que necesitaríamos ser más específicos y detallar circunstancias. Siempre es importantísimo en una denuncia establecer circunstancias de modo, tiempo y lugar”

En conferencia de prensa en días pasado, Alexa contó que su padre Héctor la secaba después de bañarse, por lo que se sentía incómoda. Sin embargo, el abogado resalta que es una situación que para muchos puede ser inadecuada, pero que no es necesariamente un delito.

Es decir, debe de haber una cuestión sexual para que sea un delito”, indicó.

Asimismo, dijo que la primera declaración tuvo que ser modificada para que procediera, pues no había nada ilegal.

En los términos que yo revisé la narración de los hechos de la menor, desde mi punto de vista, no habría delito”

Después de recibir su asesoramiento, Ginny Hoffman decidió darle las gracias y continuar el proceso con otro abogado.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet