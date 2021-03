Previene Protección Civil de Durango incidentes en canales laguneros de riego

Durango, Durango a 16 de Marzo de 2021.- Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los habitantes de la Región Lagunera de Durango, la Coordinación Estatal de Protección Civil hizo un llamado a las corporaciones municipales para impedir que personas se introduzcan a nadar ó a realizar actividades en los canales de riego durante el ciclo actual en el que se encuentra con mayor volumen de agua que generan fuertes corrientes.

Daniel Ríos Reyna, subdirector de Gestión Integral de Riesgos de esta dependencia dio a conocer que en días pasados el coordinador Estatal de Protección Civil del Estado, Guillermo Pacheco Valenzuela instruyó a las corporaciones municipales para prevenir que se presenten incidentes que lamentar.

Manifestó que las corporaciones municipales junto con Seguridad Pública, realizarán rondines para verificar que no haya personas que ingresen a nadar, ya que no es recomendable que lo hagan debido a que esa agua no tiene condiciones propias para la recreación y genera un peligro importante debido a las corrientes que maneja y a su baja temperatura.

Dijo que ya fue abierta la compuerta de la presa de almacenamiento Lázaro Cárdenas, misma que se conoce como El Palmito, con un gasto de 93.732 m3/s, cuyo recorrido pasa por la cabecera municipal de Nazas y llega a la Francisco

Zarco, que es la presa reguladora del riego y distribución de agua potable a la Comarca Lagunera.

Finalmente comentó que, además de las acciones que estará realizando cada municipio, es de suma importancia la participación de la ciudadanía, e hizo una invitación para que reporten al 911 a cualquier persona que vean nadando en los canales, para evitar accidentes y pérdidas de vida.

