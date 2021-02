Pretende Homero Martínez rehabilitar 4 pozos para resolver desabasto de agua

Lerdo, Durango a 05 de Febrero de 2021.- A fin de resolver el desabasto que de agua potable enfrentan desde hace tiempo los lerdenses, el alcalde Homero Martínez Cabrera informó de la pretensión de rehabilitar cuatro fuentes de abastecimiento que durante algún tiempo han permanecido en desuso.

Lo anterior sucedió durante el desarrollo de la sesión ordinaria que de la manera virtual y a través de la plataforma de Facebook, celebraron los integrantes del máximo órgano colegiado, destacando el edil la imperiosa necesidad de darle solución al grave problema que por varios años han enfrentado sus gobernados.

En el tema de Asuntos Generales, el jefe de la comuna dio a conocer su pretensión de rehabilitar los cuatro pozos de agua potable que han permanecido en desuso, esto con la finalidad de revitalizar la presión y el flujo del vital líquido-elemento para beneficiar a los residentes de las comunidades 5 de Mayo, Villa Jardín, Las Cruces y Los Lavaderos.

“Estos cuatro pozos en su momento se mantuvieron en operación, dijo el edil, pero de manera paulatina han bajado sus niveles, al grado de haber reducido su producción de 18 y 20 litros por segundo cada uno”.

“La intención es que hoy estemos metiendo cámaras de video para ver las condiciones en que se encuentran las perforaciones y analizar la posibilidad de reacondicionarlos”.

Compartió el munícipe que en breve se espera contar con una remesa del Ramo 33 del presente mes de febrero para llevar a cabo tales acciones.

Respecto de uno de los pozos de San Fernando, manifestó que se mantiene a la espera de que la próxima semana ya esté en operación.

Otro punto que se abordó en la mencionada junta, precisó, fue el relacionado con la Planta Termoeléctrica de Villa Juárez, la cual mantiene de manera irresponsable su elevado consumo de agua potable, en lugar de la gris a que se comprometió comprar.

Ante tal situación, puntualizó: “vamos a enviar un exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que nos ayude a evitar la criminal extracción del vital líquido que ha estado realizándose del subsuelo, en detrimento de los lerdenses y de las finanzas del municipio”.

En otra parte de su intervención, Martínez Cabrera criticó la imposibilidad de acceder al recurso que el gobierno federal destina para este tipo de cuestiones, debido a la deuda histórica que por 75 millones de pesos tiene el municipio.

Sobre este particular, dijo por último: “Traigo un juicio de prescripción porque al final del día se convierte en un crédito fiscal y este tiene una vigencia, motivo por el que no me pueden cobrar más de 5 años hacia atrás, razón por la que ya promoví un juicio de nulidad, mismo que a través de una estrategia legal podría permitirnos dejar en ceros el mencionado adeudo”.

